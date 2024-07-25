洲際航天科技推出極具全球競爭力的六款商用光學衛星 開啟衛星量產及商業化的新里程

集團有信心透過這一系列的衛星產品直接參與全球商用航天市場的競爭，並迅速提高集團的品牌知名度，大幅拓寬客戶基礎及進一步提升市場佔有率。

商用光學衛星市場的增長潛力巨大，隨著物聯網、人工智能等新興技術的快速發展，對衛星遙感數據、通訊服務、導航定位等需求急速增長。透過具競爭優勢和龐大市場需求的商用光學衛星的出現，將有效降低衛星應用門檻，釋放市場潛力，創造巨大的商業價值。

洲際航天於2023年7月成功建成近20,000平方米的ASPACE香港第一家衛星製造中心，中心具備10到1,000千克通訊、導航、遙感、雷達衛星等不同類型的多星並行研製能力，年產能高達500顆衛星。

洲際航天的全球化戰略持續取得重大進展，在創新創造核心衛星產品的同時，逐步構建完整的航天生態系統。

附表: 洲際航天的商用光學衛星價目表

產品 售價 0.5米分辨率商用光學衛星 99萬美元 0.75米分辨率商用光學衛星 74萬美元 1米分辨率商用光學衛星 45萬美元 1.5米分辨率商用光學衛星 30萬美元 3米分辨率商用光學衛星 9萬美元 5米分辨率商用光學衛星 3.5萬美元

關於洲際航天科技集團有限公司

洲際航天科技集團有限公司總部位於阿聯酋迪拜及中國香港。本公司致力於運用外太空技術與應用服務，推動地球的可持續發展與人類社會進步，旨在成為領先的外層空間技術與地球應用服務商。

本集團以衛星製造為業務發展核心，構建一體化的商業航天生態系統，包括：衛星部組件製造、精密電子製造、衛星數據應用、衛星測運控、衛星發射，及阿聯酋阿布扎比航天生態城的運營管理。

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