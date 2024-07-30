新華絲路：哈爾濱大力推進濕地保護 濕地旅游熱度升溫

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新華絲路

30 7月, 2024, 10:20 CST

北京2024年7月30日 /美通社/ -- 進入暑期，擁有豐富濕地資源的哈爾濱市成為了熱門旅游目的地。

美團數據顯示，7月以來，哈爾濱「濕地」搜索量同比增長23%，相關筆記攻略數同比增長151%。

呼蘭河口濕地公園一景。新華社記者 朱悅 攝 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
呼蘭河口濕地公園一景。新華社記者 朱悅 攝 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

呼蘭河口濕地公園運營經理張歡介紹，近期公園游客明顯增多，周末游客量在5000人次左右。

該公園以保護濕地生態為主，合理利用現有資源，因地制宜開展了多元化經營服務。

作為我國首批榮獲「國際濕地城市」認證的城市，哈爾濱市大力推進濕地保護與修復。

哈爾濱市林業和草原局濕地和自然保護地管理處處長邢廣有介紹, 哈爾濱市實施了《哈爾濱濕地保護中長期規劃（2019－2035）》，頒布了《哈爾濱市濕地保護辦法》，制定了《哈爾濱市濕地生態資源保護修復工作方案》《哈爾濱市貫徹落實<中華人民共和國濕地保護法>實施方案》，濕地保護工作重心轉向了濕地品質提升和依法保護。。

哈爾濱市濕地公園也建立了相關管理機制。例如，哈爾濱阿勒錦島國家濕地公園建立了濕地保護管理制度、野生動植物保護及救助制度、水文水質監測管理制度等相關內部管理制度。阿勒錦島國家濕地公園總面積419公頃，濕地率為71.1%。

經過多年的努力，哈爾濱濕地修復面積已達3000余公頃，還濕面積685公頃。

哈爾濱每年依托濕地資源，吸引游客量近100萬人次，為城市創造價值共計達百億元。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/341314.html

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