滋賀縣大津市 悠閒享受美景美食

水上活動選擇多 安心環抱琵琶湖美景

說到大津市，就一定要提日本最大的淡水湖：琵琶湖。除了風景優美之外，還是進行水上活動的絕佳地點。其中在湖西地區蓬萊水濱「BSC水上運動中心」，就可以體驗獨木舟等水上活動。有教練全程指導，就算是新手都可以安心享受，感受360度的琵琶湖景色。

如果想試試近年大熱的SUP立式槳板，就可以到JR唐崎站附近的「水上散步滋賀」。站在板上划槳前進，不單止刺激有趣，還可以欣賞到「日吉神社七本柳鳥居」景觀，教練來個漂亮的紀念合照。琵琶湖的水質清澈見底，不用擔心海水的濕黏感，自然是炎炎夏日消暑好去處，不過記得要做足防曬措施。

日本地道美食 滿足挑剔味蕾

地道美食也是大津市的魅力之一。琵琶湖邊的「松水」就以鮎魚料理聞名，店內還有特製烤爐讓客人自己烤鮎魚，還有自製鰻魚飯體驗，可以親手烤鰻魚，再塗上秘製醬料，做出獨一無二的鰻魚飯，最適合喜歡DIY的朋友。

如果想吃正宗近江牛，也可以選擇「近江牛KANEKICHI」。這間老字號有120年歷史，店內裝潢高級典雅，設有私人包廂提供專人服務。提供的近江牛壽喜燒用上A5級近江牛配滑嫩豆腐，蔬菜等，入口即化，絕對是一流享受。

而對於甜品控來說，就不要錯過「比叡三九良」。這間創立於1723年的和菓子老店以使用當地特產魁蒿製作的「蓬餅」聞名。店內還有和菓子套餐，配上抹茶一起吃，簡直是完美的下午茶組合。

入住高質住宿 盡覽琵琶湖美景

大津市的住宿選擇豐富，價錢比起京都大阪便宜不少，而且大多都可以欣賞到琵琶湖美景。如果想嘗試新穎的住宿體驗，可以試試2022年新開業的豪華露營Glamping設施「AFUMI北小松」，離湖岸沙灘只有10步遠。他們備有圓頂帳篷和豪華套房別墅，晚上還有營火活動，兼具露營的樂趣和高級住宿的舒適。

想要酒店體驗的話，可以選擇「琵琶湖飯店」。他們所有客房都可以望到琵琶湖景，還設有真正露天溫泉，可以一邊浸溫泉一邊看湖景。裏面的餐廳選擇也很豐富，有日式餐廳提供近江牛料理，還有意式自助餐廳。

如果想要更地道的日式體驗，位於歷史長達 1,200 年的雄琴溫泉的「湯元舘」會是個不錯的選擇。雄琴溫泉以「美肌之湯」聞名，有7個不同風格的溫泉浴池，穿着浴衣在旅館內慢步體驗不同的浴池，可以輕鬆渾身感受日式旅館的魅力。

體驗傳統文化 本地手信選擇豐富

除了吃和住，大津市還保留了很多傳統文化。在「一會和堂」，可以體驗當地的傳統民間藝術「大津繪」，讓遊客親自嘗試「除魔鬼土鈴」製造體驗，做個獨一無二的紀念品，想試試的話記得提早預約。

要買在地手信，市中心的「NAKAMACHI商店街」就有不少地道選擇。這裏保留了很多歷史悠久的老鋪，例如歷史長達174 年的「八百與」漬物，以及「丸二果實店」的鮮果三文治都是必買的人氣商品。

每年10月當地都會舉行「大津祭」，相當熱血沸騰，錯過的話也可以去商店街的「大津祭曳山展示館」參觀真正的裝飾品，了解歷史和文化。最後不要錯過在BAL NAKAMACHI的「近江麥酒」啤酒吧，可以品嚐選用滋賀縣當地食材釀製的特色啤酒。

大津市不論景色、歷史文化和美食都不輸京阪神，而且交通還相當方便，難怪會成為新興的旅遊熱點。不論是想遠離城市煩囂，還是想深度探索日本傳統，大津市都令人有意想不到的收穫。

SOURCE 滋賀縣大津市政府觀光振興課