捕捉機遇為財富增值 蘇黎世萬用壽險及投連險為客戶信心之選

萬用壽險角色越見重要

近年來，在經濟成熟的市場如美國，萬用壽險已超越傳統壽險，成為客戶的壽險首選1。而在亞洲，客戶則比較注重財富的跨代傳承，著重為下一代累積財富。瑞駿正好把握這個趨勢，加入了協助客戶傳承財富的特色，亦提供靈活性供款、每月派息和長期客戶紅利2，配合不同客戶不時變化的財務需要。投資市場瞬息萬變難以觸模，而瑞駿則可助客戶捉緊機遇，為客戶提供股票市場的上行回報潛力，並同時限制傳統股票投資的下行風險，助客戶達至退休或教育基金等的長遠財務目標。

謹慎消費 籌劃將來

香港市民對日常消費變得謹慎，正好是時機重新審視自己現時的財務狀況，作更長遠的計劃保障自己和家人。投資相連壽險可同時滿足保險和投資需要，以一站式賬戶管理多個投資選項，費用結構清晰，並設有人壽保障，是投資理財的合適工具之一。蘇黎世作為投資相連壽險專家，已連續三年榮獲《明報》卓越財經大獎2024頒發「卓越投資相連壽險產品大獎」。蘇黎世的投資相連壽險計劃已獲接納為「新資本投資者入境計劃」（New CIES）「獲許金融資產」之一，ESG投資選項數量更在本港投連險產品市場中排名第一３，得到不少本地及海外客戶青睞。

為方便海外客戶訪港了解蘇黎世的卓越品牌和壽險產品，設於尖沙咀購物區的「蘇黎世尚越理財中心」提供了舒適且私隱度高的環境，讓客戶與財務策劃師進行理財分析、完成投保程序及繳付保費等等。「蘇黎世尚越理財中心」交通四通八達，可俯瞰維港景致，自去年成立以來已接待不少來自亞洲及大灣區的客戶。

歐睿暉總結：「蘇黎世一直竭力為客戶提供更好的客戶體驗，近年積極完善壽險產品設計和服務流程，得到信譽超卓的傳媒肯定，為我們的業務注下強心針，亦帶領我們繼續成為客戶的信心之選。」

1 資料來源：LIMRA international inc. – 2023年，美國個人壽險銷售額連續第三年創下歷史新高（2024年2月出版）。 2 派息及長期客戶紅利並非保證，甚至可能為零。 3 截至2024年7月。

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SOURCE 蘇黎世保險（香港）