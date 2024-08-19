香港禮品卡業先驅者三三金融創立十年 聯同香港國際機場推出機場禮品卡

對香港國際機場及其他本地購物商場而言，推出專屬禮品卡為顧客提供多一個便利的電子支付方法以推動消費，並增加場內商戶的交叉銷售機會協助促進商品銷售，同時提升客戶對商場或品牌的忠誠度。

三三金融秉承「Share Value, Enjoy Life」的理念將迎來第十個年頭，品牌一直與各界緊密合作，致力於推動香港本地的禮品卡市場發展。三三金融董事長阮德清表示：「與香港國際機場的合作將進一步拓展香港禮品卡市場，為旅客提供更多便利和選擇。香港國際機場是香港的交通樞紐，每年吸引著大量的訪港遊客和過境旅客，是一個重要的消費場所。通過與機場合作推出禮品卡，將為旅客在機場內提供新鮮便捷的購物與送禮體驗，讓他們盡情投入機場的精彩享受。」

禮品卡及預付卡在全球範圍內廣泛流行，市場調查報告預計，全球禮品卡的市場規模將從2022年的9,063億美元，增加至2030年達到2兆6,328億美元的規模。近年來，禮品卡越來越受歡迎，因為它們為生日、節日、特殊活動等提供了方便靈活的禮物選擇。 它們也很受歡迎，可用作公司禮品和獎勵。 禮品卡為送禮人和收禮人都提供了便利。

三三金融為香港金融管理局監管機構，成功獲香港多個購物商場信任，通過不同合作規模，為各種銷售行業帶來商機，展示禮品卡的應用及銷售效果，也為用戶和持卡人提供更多支付選擇。公司正積極研究在香港娛樂產業及旅遊業發展禮品卡及預付卡的可行性，為香港和海外用戶提供一個更安全的預繳式消費的新體驗，同時也為商家帶來了更多的盈利機會和用戶群體。

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