攜程集團在曼谷揭幕亞洲直播中心 展示泰國旅遊魅力

攜程集團首席營銷官孫波表示：「今天我們很榮幸能與泰國旅遊局及商業合作夥伴共同見證這項里程碑，我們將透過緊密合作，為用戶展示及提供最佳旅遊體驗。全新的直播中心將借助泰國的活躍社交媒體用戶群，以及其作為亞洲熱門旅遊目的地的優勢發展，利用直播的力量連結喜愛旅遊的用戶，將亞洲地區旅遊業推向更高峰。」

亞洲直播中心將成為集團的區域樞紐，首階段將每日在Trip.com的泰國社交媒體頻道以泰語播放內容，其後則以英語向外國觀眾播放。集團計劃與泰國的酒店、當地景點及商戶合作，展示各種旅遊產品及優惠。直播內容將集中於高品質的產品，包括在Trip.com的排行榜Trip.Best[1] 上列出的旅遊產品，為全球旅客推薦最佳的目的地體驗。

直播內容將為我們的合作夥伴提供更多曝光機會和銷售渠道，與集團現有的市場營銷活動相輔相成。該等活動包括大型促銷、與泰國社交媒體KOL的獨家合作、美食旅遊推廣等，旨在打造全方位的一站式營銷方案。

直播將重點推介Trip.com大型促銷活動的精彩優惠，例如9月9日促銷、雙十一等活動。集團計劃在2025年第一季度將直播引入東南亞地區的Trip.com網站，並致力將這項直播計劃擴展到更多廣受歡迎的市場。

這次在泰國策略性推出的新直播中心，充分利用泰國蓬勃發展的直播營銷和豐富的旅遊資源進行內容創作，鞏固攜程集團在旅遊直播領域的領先地位。2023年，「超級全球遊」直播系列在泰國首次亮相，成功銷售超過20,000晚酒店客房。隨後在東京、新加坡、首爾和香港的直播亦有效帶動當地龐大的入境旅遊需求。「BOSS直播」系列活動由攜程集團聯合創始人兼董事局主席梁建章帶領，自2020年起致力推動旅遊業的發展，不僅成為旅遊業營銷創新的先鋒，更為疫情後旅遊業復甦注入強心針。

[1] Trip.Best依據一系列標準分析各種旅遊產品，包括預訂量、主題、距離、用戶評論和產品質素等準則。只有前1%的熱門產品可名列榜單。

關於攜程集團

攜程集團是全球首屈一指的旅遊服務平台，旗下品牌包括 Trip.com、攜程旅行（Ctrip）、Skyscanner（天巡）及去哪兒網（Qunar）。攜程集團致力提供豐富的旅遊資訊，讓世界各地旅客作出精明選擇，輕鬆預訂價廉物美的旅遊產品及服務；同時透過匯集全面的旅遊內容與資訊，以及由流動應用程式、網頁及24小時全球客戶服務支持組成的先進交易平台，協助合作夥伴將旅遊產品與服務聯繫廣大用戶。攜程集團於1999年創立，2003年在納斯達克上市，2021年在香港交易所正式掛牌。攜程集團秉承「追求完美旅程，共建美好世界」的宗旨，已成為全球最知名的旅遊集團之一。欲了解更多攜程集團的資訊，請瀏覽： group.trip.com 。

SOURCE 攜程集團