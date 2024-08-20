應科院與城巴簽署關鍵合作備忘錄 開創自動駕駛及車聯網系統測試

專綫網聯自動駕駛巴士

專綫網聯自動駕駛的19座巴士將行走科學園區至港鐵大學站路段，主要測試網聯自動駕駛巴士於複雜的公開道路環境上實際應用，如迴旋處及公共交通交匯處行走。項目預計於2025年展開載客測試，將由城巴提供營運技術及支援，接載已預先登記的乘客。

智能路邊基礎設施提升香港公共交通承載能力

項目將於2024年9月1日啟動，旨在進一步研究車聯網（C-V2X）技術於公共巴士服務上的應用，選址啟德發展區。城巴是啟德發展區的主要巴士營運商，為區內提供多條公共巴士路線，穿梭啟德跑道區。應科院將首次對接城巴的公共巴士車載系統及在其雙層巴士上安裝車聯網設備，並連接啟德發展區的智能路邊設施，有效掌握實時道路情況及交通燈訊息。項目將透過車載系統向車長提供即時預警，以進一步提高駕駛安全和營運效率。

上述研究項目將提供寶貴的研究與開發數據，進一步提升車聯網以致更廣泛的自動駕駛巴士技術，應用於真實場景時的精準度和穩定性，從而為香港智慧出行作出貢獻，推動公共交通創新。

應科院行政總裁葉成輝博士說：「是次合作標誌着香港邁向更智能、更安全、更高效公共交通的重要里程碑。通過結合應科院的科研實力和城巴的營運經驗，我們有望創造一個可供全球效仿、適用於公共巴士的網聯自動駕駛方案。」

城巴董事總經理李卓豪先生強調是次合作可帶來的重要影響，他表示：「城巴是智慧出行及零排放轉型的先行者，成立45年來一直高瞻遠矚，力求為顧客帶來革新的公共交通行業。繼破天荒推出氫能及電能巴士，以及於全線車隊安裝智能安全駕駛系統以提升安全及顧客體驗後，我們深感榮幸能與應科院成為合作夥伴，為巴士營運引入嶄新技術推動智慧出行。我們深信合作能夠為香港巴士服務探索未來發展方向，令巴士服務提升至更高水平，並為香港發展成為智慧城市作出貢獻，使創新科技及知識能夠輸出國際。」

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關於香港應用科技研究院

香港應用科技研究院（應科院）由香港特別行政區政府於2000年成立，其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於五個技術部門，包括：先進電子元件及系統、人工智能及可信技術、通訊技術、創新思維、物聯網感測與人工智能技術。而技術研發主要應用在六項重點範疇：智慧城市、金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。

多年來，應科院致力培養研究及創科人才，並憑著其技術創新及對工商業界和社區的傑出貢獻而屢獲國際殊榮。應科院至今已將逾1,500項技術轉讓給業界，並於中國內地、美國及其他國家獲授超過1,100項專利。如欲查閱更多資訊，請瀏覽www.astri.org 。

關於城巴有限公司

城巴於1979年創立，持續秉持創新思維及提供優質服務的信念，發展成擁有超過1,700輛巴士及逾5,000位同事的團隊，路線覆蓋港島、九龍及新界，每日接載過百萬名顧客。我們擁有領先業界的巴士車隊，包括電能及氫能巴士，而所有巴士均為歐盟5型或以上。

SOURCE 香港應用科技研究院（應科院）