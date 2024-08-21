港鐵公司暨港鐵學院舉辦「一帶一路鐵路論壇」 探討鐵路在城市建設的定位及推動未來發展

論壇將聚焦討論鐵路相關的綠色及尖端科技、創新及未來鐵路發展。一眾講者嘉賓包括香港特別行政區政府官員、一帶一路國家的鐵路行業領袖及專家將於論壇上分享見解，探討公共交通在連繫社區、推動經濟增長及加強區域性融合方面扮演的關鍵角色。有關論壇詳情及講者名單，請參閱附件或瀏覽論壇網站： www.mtr.com.hk/ch/customer/academy/mtr-belt-and-road-forum.html。

港鐵公司過去四十五年豐富鐵路營運經驗，以安全、可靠及高效鐵路服務在香港及海外拓展業務。秉持「推動城市前行」的使命，港鐵透過完善的鐵路網絡建設社區及帶動經濟發展，為城市的可持續發展作出貢獻。適逢港鐵公司四十五周年誌慶，論壇提供平台，展示港鐵透過不同合作和項目向外交流鐵路專業技能及分享經驗，致力促進全球鐵路行業的發展。

為進一步肩負促進跨國及跨地區交流的策略性角色，港鐵學院於二零一六年成立，以推動全球鐵路卓越發展為使命，為來自不同地區尤其是一帶一路國家的鐵路人才、專家及管理人員提供培訓，至今已有超過四百位人員參與培訓課程。

關於港鐵公司

港鐵一直推動城市前行，亦致力發展及連繫社區，創建更美好未來。作為世界級可持續鐵路運輸服務的營運商，港鐵公司在安全、可靠程度、顧客服務和效益方面都處於領導地位。

由設計、規劃和建設，以至開通、維修和營運，港鐵擁有全方位的鐵路專業知識和四十五年的鐵路項目發展經驗。 除了參與各項鐵路項目及營運，港鐵透過鐵路、商業和物業發展的無縫整合，建設並管理鐵路沿線充滿活力的新社區。

港鐵在香港、中國內地、澳洲、英國和瑞典擁有超過五萬名員工*，每週日的全球客運量超過一千萬人次。讓港鐵與您同步向前，一起載向未來!

如欲進一步了解港鐵公司，請瀏覽www.mtr.com.hk。

* 包括香港及全球各地的附屬公司、聯營公司和合營公司

關於港鐵學院

港鐵學院在二零一六年成立，是港鐵公司全資附屬公司。背靠港鐵公司在香港及海外超過四十年的先進鐵路營運及管理經驗，港鐵學院的使命是與全球鐵路經營商及機構，分享港鐵的專業知識和經驗，以追求優質服務和可持續經營的共同目標。

港鐵學院的願景是成為卓越的鐵路管理和工程中心，為港鐵員工、香港社區，以及中國內地及海外、包括「一帶一路」沿線國家和地區的鐵路行業提供課程。

港鐵學院成立至今，已向逾四百名來自亞洲、歐洲、中東及澳洲等二十二個國家和地區的高級營運人員，提供量身定制的培訓課程，當中包括一帶一路國家，例如泰國、印尼、以色列、卡塔爾、韓國、菲律賓、馬來西亞、緬甸、沙特阿拉伯、新加坡和印度。港鐵學院通過有關課程，培訓致力於卓越服務和可持續經營的新一代鐵路領袖。

更多關於港鐵學院的資料，請瀏覽www.mtracademy.com。

附件

活動名稱 ：一帶一路鐵路論壇

論壇主題 ：公共交通如何有助於建設和連繫社區

主辦機構 ：港鐵公司、港鐵學院

日期 ：二零二四年九月十三日(星期五)

議程

時間 議程 14:00 – 14:40 開幕典禮 歡迎致辭 • 港鐵公司主席 – 歐陽伯權博士 主題演講 • 香港特區政府運輸及物流局官員 14:40 – 15:10 主題演講環節 鐵路綠色科技的專題研究 • 香港理工大學副校長(研究及創新) – 趙汝恒教授 港鐵科技創新專題演講 • 港鐵公司車務及創新總監 – 李家潤博士 15:10 –15:40 茶歇 15:40 – 15:55 主題演講環節 鐵路基建發展 – 雅加達高速鐵路的故事 • 印尼中國高鐵有限公司專案管理與業務發展總監 – Mr Allan TANDIONO 15:55 – 16:50 圓桌討論 - 未來地鐵/鐵路的挑戰與機遇 講者嘉賓： • 馬來西亞國家基建公司集團首席運營官 – Dr Prodyut DUTT • Asia Era One首席運營官 – 張鳳儀博士 • 印尼中國高鐵有限公司財務及風險管理總監 – Mr ZHANG Chao • 港鐵公司中國內地業務總監 – 黃琨暐先生 主持人： • 十方有限公司執行主席 – 張子惇工程師 16:50 – 17:00 閉幕致辭 • 港鐵公司行政總裁 – 金澤培博士 17:00 – 18:00 展覽及交流

備註：以上為暫定議程

SOURCE 港鐵公司