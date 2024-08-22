應科院暑期實習生體驗香港創科生態 為智慧城市科技出謀獻策

實習生在資深科研人員的指導下，親身參與應科院多項科技研發項目，例如進行車聯網的技術測試、構建起重機安全技術的測試模型、設計虛擬Avatar及編程、研究零售科技解決方案、編寫白皮書等。部份實習生透過市場策劃、科技轉移及客戶拓展等工作，學習由項目開發及宣傳、客戶溝通，到知識轉化的每一個步驟，進一步探索在研發機構從業的種種機會。

實習生成功完成起重機模型

就讀英國曼徹斯特大學航空航天工程系的學生Ishita Jaiswal分享她的得着：「在實習期間，我與另外兩名實習生合作，成功構建了『塔式起重機模型』，用於測試建築領域的新科技。從最初的電腦輔助設計(CAD)，到實際組裝和摩打控制編程，這個項目讓我們有機會把書本學到的技能和知識付諸實踐，並在經驗豐富的導師啟發下學習和成長，藉著他們不斷發問，讓我們思考如何改善項目設計。」

英國劍橋大學植物學博士候選人謝斯慧選擇加入科研生態系統及大學科技轉移部門，嘗試科研以外的工作，她表示：「崗位與我在大學做科研很不一樣，平日我只專注研究，實習期間我有機會協助籌辦不同講座及會議，從另一個角度了解客戶需求，有助探索日後的職涯發展。」

工作以外，應科院安排實習生參與「Tech Talk」科研技術講座，並參觀多家企業及機構包括中銀香港、數碼港、Hewlett Packard Enterprise、香港金融管理局、IBM、微軟香港及香港科技園創科體驗館等，與業界專家面對面交流，了解企業運作及香港創科行業的實況，擴闊創科視野。應科院亦組織了一系列聯誼和體育活動，包括白石角海濱長廊慢跑和保齡球挑戰賽，豐富他們在港的生活體驗。

應科院的實習計劃是全港科研機構中最大型、最國際化的暑期實習計劃之一，由創新科技署「創新科技基金」下的「創科實習計劃」資助。今年實習生人數逾110人，再創新高，當中超過四成來自歐洲、近四成來自美加，而亞太區及香港學生各佔約一成。

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關於香港應用科技研究院

香港應用科技研究院（應科院）由香港特別行政區政府於2000年成立，其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於五個技術部門，包括：先進電子元件及系統、人工智能及可信技術、通訊技術、創新思維、物聯網感測與人工智能技術。而技術研發主要應用在六項重點範疇：智慧城市、金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。

多年來，應科院致力培養研究及創科人才，並憑著其技術創新及對工商業界和社區的傑出貢獻而屢獲國際殊榮。應科院至今已將逾1,500項技術轉讓給業界，並於中國內地、美國及其他國家獲授超過1,100項專利。如欲查閱更多資訊，請瀏覽 www.astri.org 。

SOURCE 香港應用科技研究院（應科院）