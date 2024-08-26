發現澳門：「體驗澳門限量版」在線問答游戲 贏取專屬旅游體驗
26 8月, 2024, 12:00 CST
即日起，探索澳門的獨特魅力
澳門2024年8月26日 /美通社/ -- 澳門特別行政區政府旅游局(MGTO)於北京時間今天上午11點召開新聞發布會，宣布啟動「體驗澳門限量版」(Experience Macao Limited Edition)在線互動問答活動。活動誠邀符合條件的游客參加，勝出者將有機會贏取「體驗澳門限量版」大獎，獎品共計100份。大獎為獲勝者提供了一次探索澳門並盡情感受這座城市多元文化景點的難得機會。活動由MGTO攜手六大綜合度假村及活動贊助商——澳門銀河(Galaxy Macau)、新濠博亞娛樂公司(Melco Resorts & Entertainment)、米高梅(MGM)、金沙中國有限公司(Sands China Limited)、澳門永利渡假村(Wynn Resorts Macau)及澳娛綜合(SJM Resorts)共同打造。
MGTO局長文綺華(Maria Helena de Senna Fernandes)表示：「無論您是澳門的資深旅者，還是初訪此地的新游客，這款游戲都完美契合您的需求。歡迎大家一起感受澳門的魅力。」
韓國超人氣女團(G)I-DLE成員MIYEON即將發布特別單曲《Lovin' My Stay》及其音樂視頻，作品靈感源自她的澳門之行。隨著MIYEON的腳步踏遍澳門的各大地標，其音樂也將捕捉這座城市的精髓，將其充滿活力的氣息傳遞給受眾。透過MIYEON的視角，粉絲和游客將對澳門這一獨特目的地的魅力有一個全新的認識。
踏上澳門探索之旅
「體驗澳門限量版」活動將於2024年8月26日至10月17日舉行，活動分為三個階段：
第一階段：2024年8月26日至9月4日
第二階段：2024年9月16日至9月25日
第三階段：2024年10月7日至10月17日
參與者可以訪問活動網站ExperienceMacaoLimitedEdition.com，並關注Instagram上的@visitmacao賬號，以便在活動期間接收提示和最新信息。
參與的游客需要回答關於澳門的問題。凡成功答對全部三道題，即有機會贏取一份「體驗澳門限量版」大獎，獎品包括往返澳門機票和酒店住宿、六大國際知名度假村旅行套餐、世界遺產地探訪、非遺文化體驗、米其林星級餐廳用餐機會以及刺激的探險活動。
此外，百份「體驗澳門限量版」大獎的獲得者可以通過官方話題標簽#MacaoLimitedEdition和澳門特別行政區政府旅游局官方賬號在社交媒體上分享自己的澳門之行。點贊數最多的幸運兒將贏得「體驗澳門限量版」終極大獎。游客們還受邀參與游戲，與全球網紅一起，以澳門和這首主題曲為靈感，共同創作音樂視頻。
請訪問「體驗澳門限量版」網站、澳門特別行政區政府旅游局官方Instagram頁面和Facebook頁面，關注最新動態，贏取難忘體驗。一同加入這場激動人心的活動吧！
關於澳門特別行政區政府旅游局
澳門特別行政區政府旅游局是負責將澳門打造為頂級旅游目的地的官方宣傳機構，致力於通過展示澳門深厚的文化遺產、充滿活力的娛樂活動和多元化的美食場景，來提振城市的旅游業。
SOURCE Macao Government Tourism Office
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