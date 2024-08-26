發現澳門：「體驗澳門限量版」在線問答游戲 贏取專屬旅游體驗

韓國超人氣女團(G)I-DLE成員MIYEON即將發布特別單曲《Lovin' My Stay》及其音樂視頻，作品靈感源自她的澳門之行。隨著MIYEON的腳步踏遍澳門的各大地標，其音樂也將捕捉這座城市的精髓，將其充滿活力的氣息傳遞給受眾。透過MIYEON的視角，粉絲和游客將對澳門這一獨特目的地的魅力有一個全新的認識。

踏上澳門探索之旅

「體驗澳門限量版」活動將於2024年8月26日至10月17日舉行，活動分為三個階段：

第一階段：2024年8月26日至9月4日

第二階段：2024年9月16日至9月25日

第三階段：2024年10月7日至10月17日

參與者可以訪問活動網站ExperienceMacaoLimitedEdition.com，並關注Instagram上的@visitmacao賬號，以便在活動期間接收提示和最新信息。

參與的游客需要回答關於澳門的問題。凡成功答對全部三道題，即有機會贏取一份「體驗澳門限量版」大獎，獎品包括往返澳門機票和酒店住宿、六大國際知名度假村旅行套餐、世界遺產地探訪、非遺文化體驗、米其林星級餐廳用餐機會以及刺激的探險活動。

此外，百份「體驗澳門限量版」大獎的獲得者可以通過官方話題標簽#MacaoLimitedEdition和澳門特別行政區政府旅游局官方賬號在社交媒體上分享自己的澳門之行。點贊數最多的幸運兒將贏得「體驗澳門限量版」終極大獎。游客們還受邀參與游戲，與全球網紅一起，以澳門和這首主題曲為靈感，共同創作音樂視頻。

請訪問「體驗澳門限量版」網站、澳門特別行政區政府旅游局官方Instagram頁面和Facebook頁面，關注最新動態，贏取難忘體驗。一同加入這場激動人心的活動吧！

關於澳門特別行政區政府旅游局

澳門特別行政區政府旅游局是負責將澳門打造為頂級旅游目的地的官方宣傳機構，致力於通過展示澳門深厚的文化遺產、充滿活力的娛樂活動和多元化的美食場景，來提振城市的旅游業。

SOURCE Macao Government Tourism Office