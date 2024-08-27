初心築夢再啟新程 味千拉麵榮獲「全球麵館第一」的認證

上個世紀六十年代，重光孝治一手創立了最初的味千拉麵，懷揣著「與全球的食客分享正宗大骨熬湯日式拉麵」的夢想，期望能在世界各地開設1000家餐廳，品牌名中的「千」字正源於此。

1990年成為日本九州豚骨拉麵代表之一，開始向全球拓展。如今味千拉麵遍及全球5大洲15個國家，落子超120座城市。而在全球拓展的同時，味千以直營模式為主，保證品質如一。

50餘年來，味千拉麵就一直堅持選用上等豬骨精煮慢熬湯底，採用日式先進熬湯工藝，歷經7道精細工序，每批骨湯需熬製12小時方能完成。

在食材選擇上，味千通過強大的供應鏈渠道，網羅全球的高端高品質食材，諸如丹麥皇冠豬軟骨、厄瓜多爾白蝦、澳洲牛肉俄羅斯雪蟹等。

中國五大工廠建設，匠心「質」守始終如一

1996年，潘慰女士率先將味千拉麵帶到了中國大陸。從此，味千拉麵在中國市場生根發芽，並快速崛起成為中國連鎖餐飲界的佼佼者。

早在2012年，味千中國開始率先佈局中央廚房。目前，味千中國在中國的上海、東莞、天津、成都、武漢開設了五大工廠。廠區還引進日本先進技術標準， 部分工廠獲得了ISO22000認證，在15年間持續為安全和品質保駕護航。同時，味千拉麵建立了嚴格的食品安全管理體系，確保每一個環節都符合嚴格的食品安全標準，讓每一個食客都能放心享用。

此外，經2小時匠心熬製、1800秒不間斷研磨的味千秘密配方-千味油；甄選歐洲優質原料、多汁入味的「豬軟骨」均為味千拉麵的獨特風味錦上添花。

攜手星級廚師，味千全新面世

2024年，味千將聯合國際級米其林星廚共同研發3款新品，更將率先在中國大陸面市，為中國食客帶來全新的味蕾驚喜和滿足。未來，味千拉麵將繼續堅守匠心精神，秉持「讓全世界顧客品嚐到一碗好拉麵」的願景，不斷探索革新，將更多美味、健康、獨特的餐飲體驗帶給全世界的食客。

SOURCE Ajisen Ramen