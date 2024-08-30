粤海置地維持高「質」「量」水平 交通優勢推動大灣區房地產發展

香港2024年8月30日 /美通社/ -- 粤海置地控股有限公司（「粤海置地」或「公司」）已發布2024年中期業績公告。

中國房地產行業在下半年迎來各項利好政策，包括信貸政策優化、放鬆限制性措施等一系列寬鬆政策，進一步釋放居民購房需求。粤海置地緊抓市場風向，在充分認識新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關系變化基礎上，積極落實「保交付、去庫存」，紮實推進公司所持有各項目建設進度。2024年上半年，粤海置地綜合收入約28.04億港元（2023年上半年：9.74億港元），同比增加約188.0%。於本回顧期內，粤海置地物業簽約面積（包括已竣工持有待售物業及發展中持有待售物業）為約152,000平方米；物業交付總樓面面積為約143,000平方米，同比增加約90.67%。

保持高水平質量和交付能力 積極專注銷售去化

粤海置地始終牢記身為國企的質量擔當，秉承「為美好生活而來」的品牌理念，一直竭力通過匠心的建造、精益的管理，為客戶提供高質量產品。於本回顧期內，粤海置地開創「透明工地，眼見為實」活動，自3月份始，旗下廣州•粤海雲港城、佛山•粤海壹桂府、珠海•粤海拾桂府等8個主要在售項目陸續實行雲監工，讓准業主在線看房查驗、實時監控施工現場，同時設有專業工程師親自直播講解在線答疑，協助檢視產品質量，提供更公開透明的交付服務，進一步鞏固粤海置地卓越質量的美譽。粤海置地積極維持高質量水平，關懷小區文化建築的保育。今年4月，深圳•粤海城的金啤坊藝術街區入選第三批廣東省工業遺產名單，亦是全深圳唯一入選的工業遺產。金啤坊藝術街區在原廠址基礎上保留了工業特色鮮明的標志性建築物，通過空間重構與價值重生，將原來單一的生產線改造為多元的文化場域，項目同時兼備保育意義和極高的商業價值，充分發揮粤海置地對於精工質量的追求及打造能力，亦證明了粤海置地對於歷史和小區文化的重視。

粤海置地的交付能力亦備受外界認可，中山•粤海城項目於3月22日啟動了第二次項目交付工作，自2023年11月啟動首次交付工作以來，到訪交付率始終保持在行業優秀水平，並獲得2023年灣區美好生活年會「年度高質量交付示範項目」的稱號。公司在精益項目管理、嚴格質量控制、優化交付流程等方面持續發力，全方位保障項目高質量交付。未來，粤海置地將進一步夯實交付能力，以更優質的產品和服務回報廣大客戶的信賴。

於本回顧期內，粤海置地堅持穩中求進的主基調，全力做好存量項目的建設、銷售及運營，審慎預判市場形勢，把握時機進行優質項目的拓展，多個項目均獲得客戶和市場的認可。廣州•粤海雲港城自開售以來，銷售持續表現強勁，該項目奪得白雲區2023年全年及2024年上半年網簽銷售金額在廣州白雲區排名第一，住宅及公寓去化率高於同區域地產項目。深圳•粤海城項目因受惠於粤海天河城的品牌輻射效應，有利於吸引優質企業入駐該物業，讓項目持續保持超九成的高出租率。

深中通道和港珠澳大橋兩大「超級工程」加持 抓緊大灣區發展機遇

隨著港珠澳大橋車流量屢創新高及深中通道正式通車，兩大「超級工程」極大程度地改善了粵港澳大灣區（「大灣區」）城市間的交通連通性，促進人員流動和經濟交流，利好的經濟優勢吸引人才和企業落地，進一步提高購房需求。受惠於深中通道開通，中山的區域商業價值將會大幅提升，而鄰近深中通道的中山•粤海城預計未來項目的來訪量與成交也受到正向影響。中山•粤海城於中山翠亨新區馬鞍島2024年上半年網簽銷售金額排行名列前茅，再次印證粤海置地對專注於大灣區發展策略的成功。

近期，廣州、深圳、珠海、佛山等11城房地產行業協會已共同簽署《灣區城市房地產市場聯動合作框架協議》，各方將以深中通道為紐帶，持續推動構建灣區房地產市場高質量發展新格局，這無疑為粤海置地提供了更廣闊的發展空間。同時廣東省房地產行業協會為促進灣區地產去庫存，聯合部份地市房協和相關機構共同開展了「1+4+N」廣東商品房促消費全產業大行動，這一政策舉措將為粤海置地等優質房企注入強勁動力，助推公司旗下項目的高效去化。粤海置地多年來聚焦深耕大灣區核心區域，在地產開發、精工質量等方面積累了豐富經驗。未來，公司因城施策的戰略布局將逐步優化各級城市的投資布局比重，保持在大灣區房地產市場中的領先地位。

未來展望

2024年下半年，粤海置地將積極踐行房地產行業邁入高質量發展時代的新要求，著力推動「組織精健化、管理精細化、經營精益化」，通過持續深化三精管理不斷激發公司高質量發展活力。同時，粤海置地作為大灣區國資房企領先者，保交樓、保穩定、去庫存會是公司下半年的重中之重。粤海置地會進一步加強對結構性行情的機會把握，針對存貨結構做好精准施策，配合守正出奇創新營銷策略與銷售工具，持續提升銷售服務、交付階段物業服務及人文關懷，加強客戶的體驗感。粤海置地不斷從地理區域、品牌定位、產品品種、特殊客戶等方面找准細分市場，不斷開發新產品，提高產品附加值。

長期來看，隨著大灣區發展戰略的全面實施，各項配套及人才吸引政策落地，未來大灣區人口占比仍將持續提升，產業結構仍將持續優化升級，大灣區人民群眾對優質住房的需求充足，能有效支撐剛需及改善型住房需求保持溫和增長。粤海置地始終堅守「大灣區具有影響力的城市綜合開發專家」的戰略定位，持續布局大灣區多個核心城市，包括廣州、深圳、佛山、珠海、中山、江門、惠州等地。在利好政策和市場需求增加的推動下，粤海置地所持有位於大灣區城市的項目將受益於大灣區的良好發展態勢，為公司未來的業績增長奠定堅實基礎，實現平穩健康可持續發展。

SOURCE 粤海置地控股有限公司