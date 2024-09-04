歡歌九週年晚宴完美謝幕-心中有音樂，處處是江湖

台北2024年9月4日 /美通社/ -- 在陽光燦爛的暑期，台灣最受歡迎的K歌社交APP-歡歌迎來九週年生日，開啟了為期一個多月的名為「群音集結，歡聚江湖」週年慶活動。千萬用戶化身為武林少俠，用音樂為武器，歌聲為秘籍，共赴這場江湖盛宴。而在8/31晚六點半，位於CORNER MAX大角落，歡歌舉辦了一場無與倫比充滿江湖氣息的週年慶晚宴，諸多藝人加盟演出，線上線下近萬名用戶見證了這場盛宴，一起為歡歌慶生。

節目一開場，是由9名用戶組成的快閃唱歌表演。9名歌手依次上台唱歌，最後舉起「群音集結，歡聚江湖」的字樣，別開生面的表演讓歡歌週年慶典有了完美的開場。開幕表演後，歡歌行銷總監David作為週年慶晚宴的主持人閃亮登場，帶來有趣生動的主持。接著由站內歌手依次登台演出，為歌友帶來一首首經典歌曲。他們雖然不是專業歌手，卻展現出了專業歌手的發揮水準，令人驚歎歡歌裡的用戶真是臥虎藏龍！歡歌還為本次週年慶活動中表現傑出的用戶、家族授予榮譽身份，感恩用戶的貢獻與付出。

到了活動中場，今夏最熱門選秀綜藝-《一起聽團吧》參與的熱門樂團-DYB與瞬間樂團也到了晚宴現場，為大家帶來原創與翻唱熱單，沉浸式的聽團體驗讓觀眾直呼：果然樂團就是要聽現場！節目到了壓軸環節，在眾人的呼聲中，台語天后-黃妃親臨歡歌週年慶典，為大家帶來一系列經典熱單《妝乎水水》《水水水》等。演出中場，黃妃坐入觀眾席中，與觀眾面對面合唱《愛我三分鐘》。最後，黃妃現場挑選了兩名歡歌用戶，與她同台合唱《追追追》。黃妃雖在歌壇舉足輕重，卻樂於與台下觀眾互動，甚至注意到行動不便的用戶，也親自下台迎接，讓台下觀眾直呼黃妃姊姊好親民！

最後，活動大使們推出了卡拉獸形象的生日蛋糕，由行銷總監張彭瑋與活動嘉賓-黃妃、表演嘉賓-DYB與瞬間樂團，及現場所有用戶進行全場大合照，標誌著這場江湖盛宴迎來了終章，為九週年慶典畫下了圓滿的句號。

驀然回首，歡歌已經陪伴數千萬用戶走過了九年的風雨歷程。九年前，初入江湖的歡歌憑藉優秀的錄歌K歌功能展露頭角，驚艷世人；後來，歡歌不斷地修煉神功，習得AI五維評分、歌房直播、搶唱模式、踢館賽等獨門秘籍，一舉登上武林之巔，常年霸榜下載榜榜首。無論經歷多少磨煉，歡歌始終不忘初心，秉持著「以用戶體驗為核心」「為新生代音樂人造夢」的價值觀，與用戶互相成就，才有了今天的江湖地位。

歡歌的一舉一動也備受外界關注，成為網路熱門話題上的常客。歡歌冠名贊助人氣綜藝《聲林之王》，與東森電視台聯手打造今夏最熱血的樂團選秀《一起聽團吧》，致力於挖掘更多的好聲音，為音樂人搭建圓夢的橋樑；歡歌連續舉辦兩屆年代歌謠祭，邀請知名藝人郭靜、李翊君、李芷婷、陳勢安、張秀卿等大咖合作，帶領歡歌用戶夢回千禧年的音樂巔峰；歡歌連續3屆舉辦達人戰隊賽，與反骨男孩、那那大師、三度等知名網紅合作，掀起全網狂歡。此次歡歌九週年的完美舉辦，既是結束，亦是開始。歡歌能在九年的歷史長河裡煥發生機，是價值觀深得民心的勝利，是堅持長期主義的勝利。在未來，歡歌也將不忘初心，開啟全新征程，與用戶攜手同行，共創更美好的新篇章！

SOURCE 歡歌APP