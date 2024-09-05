萊威以畫會友展共融 挺愛啟兒一展長才

美商萊威台灣分公司總經理蘇民淩表示，從2023年開始透過畫作義賣活動，讓愛啟兒學員單向以畫傳話，到這次雙向對「畫」傳情，對學員而言十分不容易，對不擅長畫畫的萊威愛心大使們來說，也有心理障礙需要突破。

愛啟兒關懷協會理事長賴幸宜在活動現場頒發感謝狀，「美商萊威台灣傾注了時間與心力，以實際行動彰顯企業的社會責任，為愛啟兒注入了全新的活力與視野。」賴幸宜強調，這項活動透過藝術創作，打破身心障礙者與社會之間的藩籬，促進社會的共融發展。

美商萊威台灣總經理蘇民淩非常肯定愛啟兒學員們透過自力耕耘，建立自我價值。她表示，「我們看到愛啟兒學員的才華和努力，也希望更多人認識他們。萊威台灣除了藉行動支持愛啟兒一展繪畫長才，也將共融畫作轉印製作成筆記本，再將銷售所得捐給愛啟兒關懷協會，讓公益形成循環，讓愛如光擴散至社會各個需要的角落。」

【美商萊威國際股份有限公司台灣分公司】

美商萊威成立於2004年，總部位於美國，2008年成立台灣分公司。美商萊威是創新研發技術的科技公司，且具專利的產品，以光波科技出發，致力於提升整體健康和福祉。

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