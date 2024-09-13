首佳科技宣佈成立新加坡合資公司拓展海外業務 大舉進軍海外市場正式吹響號角

香港2024年9月13日 /美通社/ -- 9月12日，首佳科技(00103.HK)發佈公告稱，公司於9月11日與RZHL訂立合資協議將於新加坡設立合資公司，其主要發展目標是大力開拓並維護海外銷售市場，同時，協助集團公司推進海外投資、合併及收購業務。此舉象徵著首佳科技進軍海外市場正式吹響號角。

RZHL為公司股東趙越先生的旗下全資控股公司，根據合資協議，WMEL及RZHL共同出資280萬美元（折合港幣約2184萬），雙方將分別持有合資公司50%及50%的股權。合資公司代理並銷售集團鋼簾線等系列產品，財務業績獨立核算。

早在今年7月31日，公司宣佈引入以趙越先生控股的Redamancy.Z Holdings Limited作為新的戰略股東，將緊抓龐大的海外市場發展機遇，實際上，公司近年來也在持續擴張海外業務版圖，公司的出口銷售占比逐年顯著提升，從2019年20.7%顯著提升至2024年上半年的31.1%，公司對於海外市場的目標是實現海外客戶銷售額占比達到50%以上，同時建立完善的全球化銷售、物流和服務網路。而此目標在新股東以及剛成立的新加坡合資公司協助下，有望加速達成。

根據公開資料，趙越先生為行業內資深人士，耕耘鋼簾線行業近10年，曾任職於行業龍頭企業主管國際銷售，在國際市場擁有豐富的經驗和資源，可以看到，趙越先生的背景與公司海外拓展的目標高度契合，預計將可協助公司儘快啟動海外生產基地建設，助力公司拓展國際業務。此前，趙越先生控股的Redamancy.Z Holdings Limited以溢價近3倍入股首佳科技，也充分展示了對公司整體業務及大舉拓展海外市場的信心。

首佳科技在這個時間節點選擇了進軍海外市場，主要看准了海外廣闊的市場發展前景。市場數據顯示，海外汽車銷售量快速增長，2023年，我國汽車產出口量達到491萬輛，首次躍居全球第一大汽車出口國。進入2024年，中國汽車出海仍然保持強勁勢頭，中汽協數據顯示，今年1-7月，中國汽車出口為326.2萬輛，同比增長28.8%；全球主要國家包括美國，日本以及歐洲等國家在2023年的汽車銷售量呈現雙位數增長。與此同時，在內地市場內捲嚴重的環境下，眾多中國車企紛紛選擇「出海」建廠，上汽、長城、比亞迪、哪吒等在內的多家車企紛紛宣佈在東南亞建廠，帶動了海外汽車產能以及銷量的大幅度提升，同時也將帶動海外市場對配套輪胎的需求顯著增長，從而推動子午輪胎鋼簾線市場持續擴張，海外市場發展空間巨大。

在此次正式鋪路海外市場之前，首佳科技已經在國內鋼簾線領域耕耘多年，並圍繞「產品，服務以及運營效率」等多方面已經打造出較強的核心競爭力。產品方面，公司堅持「以品質立身、以品牌鑄魂」的管理方針，不斷攻克多款新規格產品研發驗證難關，並獲得多項技術大獎，持續增強產品競爭力，公司旗下鋼簾線「東方」品牌在業內更是一直以品質穩定享有盛譽；服務方面，公司通過科技賦能，為客戶提供「深度定制」服務。背靠大股東首鋼集團雄厚背景，公司得以深入產業鏈上下遊進行業務聯動，產生協同效應，從而提高自身服務水準至可為客戶提供定制化原料。整體業務營運效率方面，公司採用降本增效策略持續提升生產效率。由此鑄造出雄厚實力為公司此次的出海征途奠定了扎實的基礎。

當前中國汽車以車企單獨出海為主，還未形成全產業鏈體系出海的局面，包括供應鏈等配套，但伴隨中國車企在海外投資建廠潮白熱化，對於構建更當地化的全生命週期體系需求日益提升。鋼簾線作為汽車工業中的重要一環，海外需求也自然是水漲船高，然而當前的鋼簾綫行業能夠有實力大力進軍海外市場的企業並不多見，首佳科技將憑藉雄厚實力「當仁不讓」，跟隨大趨勢調整戰略佈局，率先進軍海外市場以捕捉商機，擴大海外市場份額，海外市場拓展戰略有望成為公司的戰略制高點形成更強的競爭優勢，幫助公司持續突破成長天花板，形成快速增長的「第二發展曲線」，促進提升海外營收在公司的業務佔比，從而極大提升公司的整體業績表現。

公司對未來海外市場的發展前景充滿信心並設立了多個明確目標，未來除了拓展市場，還將充分利用鋼簾線行業整合窗口期，尋求海外產能戰略合作機會，公司管理層表示，通過成立合資公司進軍海外市場契合公司的國際化戰略和多管道策略，有利於公司抓住科技製造領域的新機遇，並打造全球範圍內更具有影響力的「東方」品牌，預期將拓展公司的優質客戶及建立國際市場運營網路，以實現完善的全球化經營，加快步伐向成為擁有年產量30萬噸以上精品鋼簾線製造行業企業這一目標前行。

SOURCE 首佳科技製造有限公司