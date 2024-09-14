奮進十載，港迎浩海 海普洛斯喜迎成立十週年暨香港實驗室開業慶典

香港生物醫葯創新協會會長盧毓林、深圳市醫學會會長蔡志明、因美納全球高級副總裁兼大中華區總經理鄭磊、卓越集團董事局主席李華、招銀國際CEO趙駒、華大集團CEO尹燁、世和基因創始人兼董事長邵陽、納昂達生物CEO吴强、嘉賓商學院創辦人吳婷等嘉賓線上祝賀。香港特區政府投資推廣署、生物科技企業首席經理孫詠芬，前海國際聯絡服務投資有限公司執行董事、總經理楊珊，深圳醫療器械行業協會執行副會長兼秘書長蔡翹梧，清華大學五道口金融學院金融EMBA香港同學會會長李佳林，江西省旅港同鄉會會長、香港上饒商會會長陳成爐出席活動並致辭，海普洛斯投資人代表、行業夥伴、院校科研合作方等全球各地100余位嘉賓親臨現場，共同見證開業慶典。

十年寒暑崢嶸路

海普洛斯集團創始人、董事長&CEO許明炎博士致歡迎辭，他向現場嘉賓介紹了集團十年發展歷程，公司主營業務范圍及支撐公司長久發展的使命、願景、價值觀。許明炎博士表示，「香港海普洛斯落地標志着海普洛斯在國際化道路上邁出了堅實嘅一步。我們將始終秉持以患者為先，以客戶為中心，以持續奮斗者為本的理念，一路砥礪前行，邁入下一個『十年』！」

海普洛斯創始人&CTO陳實富博士總結了海普洛斯十年之產品十大創新，其中自主研發的超微量測序技術LIUDUS®平台、fastp論文單篇引用1萬多次、行業首次推出比全外更大的捕獲測序WESPlus®、海微清® 定制化MRD檢測下限低至十萬分之五等等行業領先技術讓與會嘉賓掌聲連連。陳實富博士表示，隨着香港海普洛斯實驗室投入使用，港澳及海外客户也將享受到同等科技水平的服務。

揚帆起航新征途

海普洛斯創始人&供應鏈總經理溫媛切下慶典蛋糕，標志着「海普洛斯十週年暨香港實驗室開業慶典」活動圓滿完成！溫媛表示，港深兩地位置臨近，交流方便，對企業來講可融合內地產業鏈和供應鏈，享受國際市場化的營商環境及知識產權保護。下一個十年，海普洛斯將站在香港新的起點，積極拓展國際合作渠道，與全球各地合作夥伴攜手共進，互利共贏！

隨後，「Scientific Innovation and Technology Transfer 」沙龍研討會開啟，海普洛斯國際事業部CEO趙永剛博士擔任沙龍主持，軟銀中國資本合夥人劉纓、香港科技大學生命科學部教授薛紅、許明炎博士、蔡翹梧會長四位嘉賓從戰略投資、科研創新、產業發展以及行業標準等不同角度分享了他們的專業見解。劉纓女士認為，投資生命健康領域需要極具耐心，無論投資还是其他，最終都是為了人類的發展與進步做貢獻。薛紅教授分享到，測序技術的發展與進步加速了生命科學研究，但仍有很多未知領域，從data到knowledge的轉化極為重要，鼓勵像海普洛斯這樣有實力的公司與更多科研人員、校企開展合作，助力生命科學的不斷發展！在全球化背景下，蔡翹梧分享了醫療企業應如何與國際標准接軌，形成具備國際影響力的品牌。許明炎博士表示，海普洛斯作為國家高新技術企業，將不斷勤力，讓科技創新與產品、產業轉化無縫結合，依托香港實驗室平台，服務好大灣區、亞太，乃至全球范圍內的合作夥伴。

此外，海普生命作為數字化健康管理的香港品牌，將攜手香港實驗室，深化「投資健康，有效陪伴」的產品開發與服務理念，緊跟基因測序及健康科技領域的前沿研究，融合母公司海普洛斯的先進技術和研發優勢，精准對接全球圈層人群對高效安全健康管理及精准抗衰的需求。Haplife CEO彭博女士表示，Haplife采用「檢測+干預」的創新模式，致力於實現亞健康指標逆轉，增強客戶對健康的掌控力，提供全周期的健康管理方案，共繪大灣區健康科技新未來。

征途萬里風正勁，奮楫揚帆啟新程。海普洛斯集團將以全新面貌，開啟下一個十年，港迎浩海！

SOURCE 深圳市海普洛斯生物科技有限公司