香港建築業承建商聯會新屆委員會就職 會長勞焯培冀團結業界增溝通
23 9月, 2024, 13:15 CST
香港2024年9月23日 /美通社/ -- 香港建築業承建商聯會第十二屆委員會就職典禮晚會日前圓滿舉行，主題為「聚心共建 聯創未來」，由發展局副局長林智文擔任主禮嘉實。聯會第十二屆會長和委員在主禮嘉賓林智文帶領下，順利完成就職宣誓。今次就職典禮晚會同時邀請到多個政府部門首長級人員和公營機構高層出席，場面熱鬧。
林智文在就職典禮致辭表示，很高興出席晚會見證第十二屆委員的就職典禮，期望新一任委員能繼續為建築業發展努力，又代表政府向聯會表達謝意，感謝聯會多年來在不同場合為政府提供寶貴意見、支持和反映業界情況，幫助制定和執行政策。林智文續說，建築業界在過去一段時間經歷不少挑戰，但業界沒有畏縮，反而上下一心、團結一切去克服困難，找出新出路把挑戰化為機遇，令人欣慰。
香港建築業承建商聯會新任會長勞焯培致辭時，指自己已在聯會服務十多個年頭，懷着感激心情再次感謝聯會新任委員的信任，令他有幸肩負重任擔任會長一職，並多謝所有前會長和委員過往多年的悉心栽培。勞焯培表示，聯會成立二十多年來目標始終如一，就是以團結中小企建築商為己任，未來將繼續全力以赴，加強聯會內各委員與會員企業之間的聯繫，深入了解需求和提供適切協助，並與各業界持份者保持緊密溝通。勞焯培又說，新任委員會將推動聯會與時並進，攜手維護行業整體利益，並會推動綠色建築，提升地盤安全水平，邁向行業可持續發展。
香港建築業承建商聯會副會長李盛能代表聯會向出席就職典禮晚會的嘉賓致以最熱誠感謝和衷心祝福，形容嘉賓親臨為聯會帶來無限光彩，相信在大家鼓勵和鼎力支持下，聯會新一屆委員會必定繼往開來、齊心合力發展所長。
已連續擔任兩屆會長的香港建築業承建商聯會任滿會長吳彩華表示，聯會本着肩負溝通橋樑角色的宗旨，積極與政府部門及機構就商討業界事項緊密溝通交流，近年利用不同形式向政府反映務實意見，在提升業界行業發展方面，始終扮演至關重要角色。吳彩華寄語新一屆委員發揮自身優勢，延續與政府代表締造有效溝通，帶領行業發展。
SOURCE 香港建築業承建商聯會
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