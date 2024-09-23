香港建築業承建商聯會新屆委員會就職 會長勞焯培冀團結業界增溝通

香港建築業承建商聯會新任會長勞焯培致辭時，指自己已在聯會服務十多個年頭，懷着感激心情再次感謝聯會新任委員的信任，令他有幸肩負重任擔任會長一職，並多謝所有前會長和委員過往多年的悉心栽培。勞焯培表示，聯會成立二十多年來目標始終如一，就是以團結中小企建築商為己任，未來將繼續全力以赴，加強聯會內各委員與會員企業之間的聯繫，深入了解需求和提供適切協助，並與各業界持份者保持緊密溝通。勞焯培又說，新任委員會將推動聯會與時並進，攜手維護行業整體利益，並會推動綠色建築，提升地盤安全水平，邁向行業可持續發展。

香港建築業承建商聯會副會長李盛能代表聯會向出席就職典禮晚會的嘉賓致以最熱誠感謝和衷心祝福，形容嘉賓親臨為聯會帶來無限光彩，相信在大家鼓勵和鼎力支持下，聯會新一屆委員會必定繼往開來、齊心合力發展所長。

已連續擔任兩屆會長的香港建築業承建商聯會任滿會長吳彩華表示，聯會本着肩負溝通橋樑角色的宗旨，積極與政府部門及機構就商討業界事項緊密溝通交流，近年利用不同形式向政府反映務實意見，在提升業界行業發展方面，始終扮演至關重要角色。吳彩華寄語新一屆委員發揮自身優勢，延續與政府代表締造有效溝通，帶領行業發展。

SOURCE 香港建築業承建商聯會