《一起聽團吧》總決賽音樂祭倒數計時 上歡歌為樂團奪冠投下關鍵一票

台北2024年9月24日 /美通社/ -- 由歡歌聯手東森電視台一起打造的台灣首屆樂團選秀節目《一起聽團吧》，已經進入白熱化激戰階段。自從7/7開播以來，樂團們獨特的的原創曲目、充滿巧思的金曲改編、殘酷的比賽賽制，讓這個節目熱度居高不下，成為樂迷們每週必追的節目。節目也誕生出很多金曲與名場面，在網路上流傳，引起激烈討論。

節目廝殺到最後，迎來了最強樂團的王者之戰，他們分別是：hue、固定客、擊沈女孩、I Mean Us、老破麻、旅人、鄒序 & Hoganband。而在9/29的新竹縣體育館，《一起聽團吧》將會迎來最終決賽舞台，七強樂團將會在全場4千名樂迷的見證下，決戰最強樂團頭銜，用音樂加冕，贏得100萬現金大獎。

這場決賽音樂祭邀請了國際知名的日本混血樂團-ALI（ALIEN LIBERTY INTERNATIONAL）前來助陣。ALI是即將完結的超級人氣動漫《咒術迴戰》的演唱者，代表作有：《咒術迴戰》片尾曲〈LOST IN PARADISE〉、《BEASTARS》片頭曲〈Wild Side〉等。想必人氣國際樂團的加入，一定會給現場帶來最燃最燥的聽團體驗！

在9/29的音樂祭，歡歌將會跟所有人一起見證冠軍的誕生。歡歌會在現場佈置精美的展位，充滿樂團潮流格調的打卡點，以及音樂互動小遊戲等著你來光顧。參與遊戲便有機會獲得歡歌和聽團吧的獨家限量周邊，請各位樂團粉絲務必不要錯過哦！

參與音樂祭的4000名觀眾也將擁有現場投票權，為樂團的最終決戰投下神聖的一票，投票平台由歡歌app獨家提供。現場粉絲只需在投票開始階段，打開歡歌app，就能為你支持的樂團投下寶貴的一票，為他們的冠軍之路掃清障礙！

作為本次節目合作夥伴之一，在9/23日，歡歌將會開啟獨家線上決賽榜投票。經過層層選拔，最具潛力的樂團已經嶄露頭角，蓄勢待發。究竟誰將問鼎冠軍寶座，成為最大贏家？這份決賽榜單將成為決定勝負的關鍵因素。同時，為了回饋廣大樂迷的熱情支持，凡是在此期間參與投票的朋友，將有機會贏取限量聽團周邊大禮包，內含豐富多樣的獨家紀念品，絕對值得珍藏。快動動手指支持你心目中的冠軍樂團吧！

那些已經遺憾淘汰的樂團，雖然無緣參與冠軍角逐，但一樣有機會參與到歡歌APP的獨家人氣投票榜單中。樂迷們可每天都為你喜歡的樂團投票積攢人氣。當投票截止之時，獲得最多票數的樂團，將會獲得最佳人氣樂團的榮譽，並獲得一台日系汽車！這個人氣榜單與勝負無關，與運氣無關，只跟你們每天的投票支持有關。歌迷對樂團的支持與認可，不僅能讓樂團獲得人氣名聲，還有豐富的大禮回報，趕快下載歡歌app，每日為你喜歡的樂團投票吧！

歡歌APP，音樂迷都在使用的K歌社交APP。歡歌有最全最流行的音樂曲庫，獨家AI五維評分讓你越唱越爽！歡歌歌房包廂裡集結了眾多唱功一流的帥哥美女，在線實況等著和你一起徹夜party！歡歌裡還有很多新穎好玩的音樂遊戲：測試音樂知識的玩唱到底，音樂天梯排位踢館賽，考驗曲庫和手速的搶唱模式等，讓你暢玩其中，無法自拔。手機K歌就上歡歌！

SOURCE 歡歌APP