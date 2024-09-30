新華絲路：點燃全球「和美」路 五糧液再譜國際化新篇章

在意大利，五糧液與擁有百年歷史的雞尾酒品牌金巴厘再度聯手，推動「五谷羅尼」雞尾酒在全球范圍內上新。與此同時，五糧液與意大利寶格麗品牌、歐洲設計學院（IED）等知名品牌及標志性機構展開深度交流，共同探索多領域合作的可能性。

在法國，五糧液與米其林指南再度攜手，簽署合作協議，成為米其林全球合作伙伴，並將通過米其林指南發布、創新餐酒搭配等舉措，共創全球「頂級酒」與「頂級餐」的跨界IP，為全球食客奉獻無與倫比的味蕾享受。

今年正值中法建交60周年和中法文化旅游年，在巴黎盧浮宮西翼的裝飾藝術博物館，五糧液精心舉辦以「千年傳承 和美世界」為主題的五糧液中法藝術作品展。來自中法兩國的藝術家帶來繪畫、雕塑、書法等不同領域的藝術作品，講述跨越國界的文化互鑒故事。

此外，五糧液還作為四川省特色優勢產業代表，深度融入中國（四川）-奧地利、中國（四川）-法國經貿交流會並進行推介交流，將中華文化、中國氣韻、民族制造帶到世界。

五糧液自2023年開啟「五糧液和美全球行」，旨在通過文化、藝術、時尚等多元形式，向世界展示白酒文化，推動以白酒為代表的中華優秀文化走向世界，助力全球不同文明交流融合、和美共生。

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SOURCE 新華絲路