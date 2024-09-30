新華絲路：點燃全球「和美」路 五糧液再譜國際化新篇章

30 9月, 2024, 10:52 CST
北京2024年9月30日 /美通社/ -- 九月，五糧液以一場全新升級的「和美全球行」活動，再度點燃全球「和美」之路的火花。9月16日至25日，五糧液走進意大利、奧地利、法國等國家，開展文化交流、品牌對話、技術合作與藝術展覽等多元活動，用一杯濃香美酒與世界暢敘友情，共話和美。
九月中旬，五糧液作為「最高級別合作伙伴」和「指定用酒」亮相意大利米蘭僑界慶祝新中國成立75周年暨中秋招待晚宴。現場，特制的五糧液月餅與「五谷頌」基酒調制的「五谷羅尼」雞尾酒，巧妙融合東西方飲食藝術文化，以味覺盛宴，為中意友誼添上一抹「和美」的色彩。
在意大利，五糧液與擁有百年歷史的雞尾酒品牌金巴厘再度聯手，推動「五谷羅尼」雞尾酒在全球范圍內上新。與此同時，五糧液與意大利寶格麗品牌、歐洲設計學院（IED）等知名品牌及標志性機構展開深度交流，共同探索多領域合作的可能性。
在法國，五糧液與米其林指南再度攜手，簽署合作協議，成為米其林全球合作伙伴，並將通過米其林指南發布、創新餐酒搭配等舉措，共創全球「頂級酒」與「頂級餐」的跨界IP，為全球食客奉獻無與倫比的味蕾享受。
今年正值中法建交60周年和中法文化旅游年，在巴黎盧浮宮西翼的裝飾藝術博物館，五糧液精心舉辦以「千年傳承 和美世界」為主題的五糧液中法藝術作品展。來自中法兩國的藝術家帶來繪畫、雕塑、書法等不同領域的藝術作品，講述跨越國界的文化互鑒故事。
此外，五糧液還作為四川省特色優勢產業代表，深度融入中國（四川）-奧地利、中國（四川）-法國經貿交流會並進行推介交流，將中華文化、中國氣韻、民族制造帶到世界。
五糧液自2023年開啟「五糧液和美全球行」，旨在通過文化、藝術、時尚等多元形式，向世界展示白酒文化，推動以白酒為代表的中華優秀文化走向世界，助力全球不同文明交流融合、和美共生。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/342396.html
SOURCE 新華絲路
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