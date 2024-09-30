減碳後怎麼走? 德國萊因論壇深度解析永續策略

專家講師群主要針對五大議題深入探討：

1. 氣候行動管理方案

在氣候行動領域，SBTi（科學基礎減量目標倡議）與 CDP（碳揭露專案）已成為應對碳排放挑戰的重要指導原則，被視為推動企業從承諾走向具體行動的核心動力。 了解這些標準能幫助企業擬定以減碳管理為核心的營運策略。企業制定符合科學依據的減碳目標，並透過公開揭露來展現其對氣候變遷的承諾。

2. 從價值鏈到產品永續設計：循環經濟的實踐與挑戰

隨著全球對再生材料的需求增長，企業需要有效管理其供應鏈以實踐循環經濟。ISCC PLUS (循環經濟與再生材料) 驗證、太陽能管理倡議及歐盟電池法案，幫助企業實現產品永續設計的創新與升級，並有助於打造更具韌性的供應鏈。另一方面，面對日益增加的漂綠風險，EPD 第三類產品環境宣告，經由嚴格的環境數據管理與透明化報告，提升產品在市場中的可信度與競爭力，展現了企業對永續發展的承諾，還能開拓新的市場商機。

3. 水資源管理與效率提升

極端天氣事件的增加，如乾旱和洪水，企業需要更有效地管理水資源以降低用水風險。有效的水資源管理不僅有助於提升企業的用水效率，還能降低營運成本和環境風險，同時強化企業的長期穩定性和適應力。

4. 永續資訊揭露準則與永續報告書保證標準

ISSB 國際永續揭露準則，已成為企業提升永續資訊透明度的關鍵依循。透過永續報告書保證標準 (如 AA1000AS、ISAE 3000、ISO 14019)，企業能強化其永續報告書和環境績效數據的查驗，展現透明度和利害關係人的參與。

5. 企業 ESG 評級提升

隨著歐盟對企業永續要求的升級，本次論壇深入分析歐盟最新法規 CSRD 與 CSDDD，並為企業提供如何應對永續挑戰的具體建議。 而企業提升 ESG 評級，如 EcoVadis 與 MSCI，可使企業在全球市場中脫穎而出，贏得更多合作機會與資金支持。

企業要在永續發展的道路上保持競爭優勢，需要從策略、技術、標準、產品、人才等多面向著手，而透明化的資訊揭露可以減少企業與利害相關者間的訊息不對稱，促進良好溝通。 遵循這些永續標準不僅是合規的需要，更是塑造品牌聲譽與贏得投資者信任的關鍵。

德國萊因不僅協助企業因應國際永續規範和市場要求，更致力於提供最具前瞻性的解決方案，確保企業能穩步推動永續發展。 未來，德國萊因可幫助更多企業實現從合規到卓越轉型，攜手打造環保與永續兼具的新格局。

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SOURCE TUV Rheinland Taiwan Ltd.