減碳後怎麼走? 德國萊因論壇深度解析永續策略
30 9月, 2024, 15:57 CST
台中2024年9月30日 /美通社/ -- 在全球氣候變遷與資源有限的雙重壓力下，企業面臨國內外日益複雜的永續倡議帶來各種的綠色貿易挑戰。德國萊因於9/19 – 9/20 在台中李方艾美酒店舉辦「Unlocking ESG：從供應鏈到價值鏈 解鎖永續新視角」論壇，以AI主持人進行暖場，增添了新科技與趣味性元素，成功吸引不少現場目光關注。此次論壇齊聚德國萊因大中華區專家，深入探討國際最新永續發展趨勢與動向，提醒企業關注即將來臨的趨勢，並從合規和創新的角度制定永續策略，以保持競爭優勢。
為期兩天的ESG論壇議題範圍以永續發展策略與標準為主軸展開，涵蓋五大面向：氣候行動管理方案、從價值鏈到產品永續設計、水資源管理與效率提升、永續資訊揭露準則與永續報告書保證標準、以及企業ESG評級提升，論壇內容精彩豐富，吸引約150 名與會者參加。活動第一天，由德國萊因大中華區營運與保證服務業務副總裁吳仲賢揭開序幕，為即將於 10 月發佈的永續白皮書介紹重點摘要。 第二天，由德國萊因大中華區企業永續發展服務總經理陳慶分享 ISO 26000 的永續發展管理觀點，以及大中華區相關服務的最新發展情況。
專家講師群主要針對五大議題深入探討：
1. 氣候行動管理方案
在氣候行動領域，SBTi（科學基礎減量目標倡議）與 CDP（碳揭露專案）已成為應對碳排放挑戰的重要指導原則，被視為推動企業從承諾走向具體行動的核心動力。 了解這些標準能幫助企業擬定以減碳管理為核心的營運策略。企業制定符合科學依據的減碳目標，並透過公開揭露來展現其對氣候變遷的承諾。
2. 從價值鏈到產品永續設計：循環經濟的實踐與挑戰
隨著全球對再生材料的需求增長，企業需要有效管理其供應鏈以實踐循環經濟。ISCC PLUS (循環經濟與再生材料) 驗證、太陽能管理倡議及歐盟電池法案，幫助企業實現產品永續設計的創新與升級，並有助於打造更具韌性的供應鏈。另一方面，面對日益增加的漂綠風險，EPD 第三類產品環境宣告，經由嚴格的環境數據管理與透明化報告，提升產品在市場中的可信度與競爭力，展現了企業對永續發展的承諾，還能開拓新的市場商機。
3. 水資源管理與效率提升
極端天氣事件的增加，如乾旱和洪水，企業需要更有效地管理水資源以降低用水風險。有效的水資源管理不僅有助於提升企業的用水效率，還能降低營運成本和環境風險，同時強化企業的長期穩定性和適應力。
4. 永續資訊揭露準則與永續報告書保證標準
ISSB 國際永續揭露準則，已成為企業提升永續資訊透明度的關鍵依循。透過永續報告書保證標準 (如 AA1000AS、ISAE 3000、ISO 14019)，企業能強化其永續報告書和環境績效數據的查驗，展現透明度和利害關係人的參與。
5. 企業 ESG 評級提升
隨著歐盟對企業永續要求的升級，本次論壇深入分析歐盟最新法規 CSRD 與 CSDDD，並為企業提供如何應對永續挑戰的具體建議。 而企業提升 ESG 評級，如 EcoVadis 與 MSCI，可使企業在全球市場中脫穎而出，贏得更多合作機會與資金支持。
企業要在永續發展的道路上保持競爭優勢，需要從策略、技術、標準、產品、人才等多面向著手，而透明化的資訊揭露可以減少企業與利害相關者間的訊息不對稱，促進良好溝通。 遵循這些永續標準不僅是合規的需要，更是塑造品牌聲譽與贏得投資者信任的關鍵。
德國萊因不僅協助企業因應國際永續規範和市場要求，更致力於提供最具前瞻性的解決方案，確保企業能穩步推動永續發展。 未來，德國萊因可幫助更多企業實現從合規到卓越轉型，攜手打造環保與永續兼具的新格局。
「淨零目標下的企業減碳之道」白皮書預約下載 : https://jsj.top/f/fYkA0s
SOURCE TUV Rheinland Taiwan Ltd.
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