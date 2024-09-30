希爾頓集團旗下酒店應新世代賓客需求 打造多元入住體驗

對於中國的Alpha與Z世代來說，旅行是一段自我發現和個人成長的經歷。報告顯示，中華民族豐富的文化遺產深深吸引著這些年輕旅行者，84%的人渴望通過旅行深入探索自己的文化根源。67%的中國父母表示會優先選擇具有豐富文化遺產並且能反映文化傳統和價值觀的目的地，將旅行視為一種與自身文化身份緊密相連的方式。

來到廣州越秀賓館，從希爾頓格芮精選酒店出發，來一場探索家族傳統的「尋根」之旅。酒店前身是建於1960年的越秀賓館，在本地人心目有著極具意義的年代符號，它是許多廣州年長一輩人口中的「傳奇」，也是陪伴著年輕一代長大的「老地方」。經過全新設計，廣州越秀賓館猶如一位永葆青春的南粵佳人，以時代見證者的身份，通過廣雕、廣彩、廣繡、花磚等在地民俗文化符號呈現嶺南獨特風韻，帶領賓客走進越秀的時光之旅。

憑藉其優越的地理位置和便捷的交通條件，這裡成為探索廣州這座城的理想起點。從酒店出發，出門便會發現廣州古城門「小北門」，輕鬆開啟一場說走就走的CITYWALK，感受廣州作為千年商貿起點的歷史底蘊，遊覽名勝古跡，品味濃厚的美食氛圍，體驗文化交匯的獨特魅力。賓客也可漫步在廣州的街頭巷尾，花半日光陰飲早茶，感受這座城市的脈動與溫度。

遊汕尾逛澳門，「hea」一下也無妨

在快節奏的城市生活之餘，人們正日益熱衷「慢旅行」。報告顯示，20%的全球旅行者（中國為22%）在度假期間享受「hurkle-durkling」的藝術（意思為「賴床」，類似香港人說的「hea」）。此外，超過四分之一的旅行者表示會預訂提高睡眠品質的水療或健康體驗。

汕尾保利希爾頓逸林酒店坐落於擁有「百島十灘九灣」美稱的汕尾金町灣，這裡以綿延7公里的原生沙灘而聞名。酒店將汕尾漁村風情融入設計的細枝末節，讓人仿佛置身於當地漁村。

汕尾是潮汕文化、廣府文化、客家文化的交匯地，素有「中國民間文化藝術之鄉」、「中國戲曲之鄉」等美譽，人們可以在這裡欣賞到皮影戲、白字戲、西秦戲、正字戲、汕尾漁歌等富有本地特色的非物質文化遺產，吃客們就去遍佈街巷的攤檔品嘗菜茶、層糕粿、冬節鴿、馬鮫魚丸等當地美食。此外，目前中國內地最大的濱海潟湖——品清湖坐落於此地，毗鄰的鳳山媽祖旅遊區更是粵東地區媽祖文化傳播中心。

除了體驗濱海之地的人文特色，賓客還可以在這裡全身心擁抱大海。臨海露營浪漫愜意，走在酒店外的沙灘，空中飛人、海上飛魚、皮划艇、帆船等豐富多彩的海上運動則讓賓客一次領略夠大海的壯闊與激情。一番活力四射的水上運動後，賓客還可沉浸式體驗海邊瑜伽和冥想課程，吹著海風，任由細膩沙粒親吻腳心，來一場身與心的淨化。

想要躺平式度假，還可以考慮去澳門，入住澳門康萊德酒店，可以直達澳門倫敦人度假村內的所有餐廳、休閒娛樂設施及購物中心。澳門的世界文化遺產眾多，在購物休閒之餘，亦可前往位於澳門半島的歷史文化城區，這裡能感受到澳門四百多年來中西方文化交流並多元共存的印記。

刺激味蕾的饕餮盛宴之旅

美食無疑是旅行中的重要一環。報告顯示，68%的中國旅行者會在旅行開啟之前就預訂好心儀的餐廳。

廣州康萊德酒店地處廣州CBD珠江新城核心位置，擁有俯瞰珠江的絕佳景觀位。賓客能在韻軒中餐廳和以西餐見長的馥觀景餐廳，品嘗到連獲數年米其林指南入選餐廳的美食佳餚，讓味蕾來一場饕餮之旅。韻軒中餐廳還特別使用了入選聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產代表作名錄》的龍泉青瓷，古韻餐具襯出食物的優雅，令人賞心悅目。馥觀景餐廳將中西方料理融會貫通，讓饕客們透過美食這一視窗，領略中西文化薈萃。

來到有著「中國廚師之鄉」美譽的順德，入住佛山順德海駿達希爾頓酒店，不能不品嘗希粵軒中餐廳的一眾招牌菜，領略順德地道的美食文化。用本地及當季食材，主廚遵照「九大簋」傳統的「三三不盡，六六無窮，九九歸一」規格精心炮製，為客人呈現一場唯希爾頓獨有的順粵盛宴。大餐之余，傳統的點心也不容錯過，希粵軒中餐廳還供應由本地主廚純手工製作、即點即蒸的正宗粵式點心，讓賓客臻享傳統順德味。

深圳康萊德酒店擁有多間餐廳，無論中式傳統菜肴還是西式烹飪的國際美食，能夠滿足不同賓客的口味需求。中餐廳胤呈的行政總廚歐國清師傅，師承BEST 50中國名廚，曾主理米其林二星及黑珍珠指南一鑽餐廳，他最擅長結合當地的文化，遵循潮州特色烹飪技法，採用當地食材及時令產品呈現口味地道的「粗菜精做」。

數字科技讓親子旅行更便捷

在當今的數位時代，網路技術和設備是Alpha與Z世代的重要旅行體驗。在中國，父母和孩子在旅行期間始終保持線上狀態，每日在電子設備上花費的時間長達六個小時，遠超亞太其他地區的同齡人。

珠海希爾頓酒店在希爾頓酒店集團總部自有小程式、官網的基礎上，針對自身酒店賓客需求，精心打造了獨有的微信公眾號和服務小程式，方便熱衷使用數位設備的父母線上上輕鬆完成餐廳預約、健身預約、優惠禮券搶鮮等全方面的需求，以便能分出更多精力與孩子享受親子時光。

酒店深諳孩子們的喜好，引入大熱的國內外卡通IP佈置親子客房，盼酷小黃鴨、海底小縱隊、愛麗絲漫遊奇境、喜羊羊與灰太狼……打開客房門，迎面便是憨態可掬的公仔等待著大人小孩的到來，而遍佈客房各個角落的卡通裝飾細節更把滿滿的童趣和快樂裝進孩子們的旅程中，讓孩子們一進入房間就能感受到溫暖與歡樂。酒店還會定期舉辦各類親子活動，如親子繪畫課程、烹飪課等，並根據季節設計特別課程。

希爾頓集團在大灣區11座城市共擁有7個酒店品牌，超過100家酒店，覆蓋奢華、生活方式、全服務、精選服務等多種類型。隨著澳門輕軌橫琴線即將試運營，來往大灣區的交通出行愈加通暢。希爾頓集團旗下的酒店多元化的體驗和熱情好客的服務，等待賓客親自解鎖與體驗。

關於希爾頓集團

希爾頓集團 (NYSE: HLT) 是國際知名的酒店管理公司，旗下擁有24個卓越酒店品牌，在全球 126個國家和地區擁有近7,800家酒店和超過120萬間客房。希爾頓集團一直致力於實現「讓世界充滿陽光和溫暖，讓賓客感受到'熱情好客'」的創始願景，在其百年發展歷程中，為超過30億賓客提供服務。希爾頓集團在《財富》雜誌與卓越職場研究所「全球最佳職場」評選中榮登榜首；連續七年在道鐘斯可持續發展指數評比中位居前列。希爾頓集團推出了包括電子房卡分享 (Digital Key Share)、金卡及鑽石卡會員客房自動升級、「直訂連通房」等先進的服務，持續完善賓客體驗。通過屢獲殊榮的客戶忠誠度計畫「希爾頓榮譽客會」，超過1.95億希爾頓榮譽客會會員可享受物超所值的積分兌換住宿。通過免費的希爾頓榮譽客會專屬 APP，賓客可以方便地完成住宿預訂。更多詳情請登錄 stories.hilton.com，並可通過「希爾頓集團資訊中心」及「希爾頓Hilton」微信公眾號、「希爾頓Hilton」官方微博，以及希爾頓榮譽客會中文APP與希爾頓集團聯繫。

SOURCE 希爾頓