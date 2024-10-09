首個共「健」未來研討會 探討不同可能性以達致健康公平最大化

輝瑞香港及澳門區總經理申德明先生 (Krish)在開幕致辭中表示：「我們希望以一個促進者的角色，透過製造一個緊密的對話平台，推動病人組織與各界相關人士進行深度交流，並藉此向外界表達患者和照顧者最殷切的需求，促使香港政策制定者開展或持續更多對市民健康有利的政策。上週亦是輝瑞年度的Patients in Focus Week － 我們聚焦如何以患者的需求為先，走進社區與病人組織代表見面並了解他們的需要，實踐幫助人們活得更長久、更健康的這個堅定理念。這同時亦是我們時刻追求突破的原動力。」

三間病人組織分享患者和照顧者訴求

由47間不同疾病之病人組織，如香港血友病會、香港柏金遜症會、香港強脊會、香港肝臟移植協康會等組成的「香港病人組織聯盟」主席袁少林先生率先在研討會上分享聯盟一直致力以病人組織發聲，因為獲取最大可能的健康是基本的人權。香港罕見疾病聯盟服務統籌經理及護理顧問陳淑雲女士，表達了罕見疾病病患如何面對困境和冀望得到的援助，而癌症資訊網創辦人吳偉麟先生則分享了年青癌症病患面臨的各樣挑戰，但同時他們仍抱著樂觀和處之泰然的心態去抗癌。

醫生、學者對精神健康、老年化和社區支援的看法

香港大學臨床醫學學院精神醫學系臨床助理教授精神科專科鄭柏榮醫生談及有關病患、照顧者及社區的精神健康的問題。另外，香港中文大學賽馬會老年學研究所及健康公平研究所代表余浩欣博士從學術角度探討了健康公平的意義，並提倡預防保健心態、健康老化、創新健康舉措以及提升健康素養等措施能為所有人建立更健康社區的機會。隨後，聖雅各福群會持續照顧服務高級服務經理鄭苗穎女士介紹了社區健康的支援計劃及未來展望，希望可以幫助更多病人，甚至推動整個社區的健康。她亦強調了社區藥房在提供經濟支援、疾病教育和健康管理方面中擔任的角色。

輝瑞中國香港及澳門區法規科學主管及多元、平等、共融 (DE&I) 委員會香港代表洪凱欣小姐在結幕致辭中承諾：「彌合差距，建立健康和福祉的未來是我們共同的使命。輝瑞一直致力於滿足不同人群不斷變化的健康需求，和改善社會健康公平。這不僅是一項任務，更是集體努力的成果。透過持續的努力和貢獻，我們可以為社會帶來更多的健康與福祉。輝瑞將繼續積極參與和推動這一目標，與各方攜手共建更加健康公平的社會。」

今年為輝瑞成立175週年，自1956年我們在香港設立辦公室後，一直與香港人並肩同行，例如當香港在受到第五波新冠疫情的嚴峻挑戰期間，輝瑞迅速為香港提供新冠口服藥，讓高危人士*得到適切治療藥物，令當時極度受壓的醫療系度得到一絲的緩解。

隨著香港健康和福祉需求的不斷擴展，涵蓋各種層面，包括身體、情緒、社會和環境，輝瑞將繼續與香港人一同應對未來的挑戰，並且在傳統醫療保健之外，積極為社區提供全面的支持。

關於輝瑞：為患者帶來改變其生活的突破創新

在輝瑞，公司通過科學和全球資源為人們提供治療方案，以延長其生命，顯著改善其生活。在醫療衛生產品的探索、研發和生產過程中，輝瑞始終致力於奉行嚴格的質量、安全和價值標準。公司在全球的產品組合包括創新藥品和疫苗。每天，輝瑞在發達和新興市場的員工都在推進人類健康，推動疾病的預防、治療和治癒，以應對挑戰這個時代的頑疾。輝瑞還與醫療衛生服務方、政府和社區合作，支持並促進世界各地的人們能夠獲得更為可靠和可承付的醫療衛生服務。這與輝瑞作為一家全球卓越的創新生物製藥公司的責任是一致的。175年以來，輝瑞一直致力於為所有依賴公司的人帶來改變。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.pfizer.com.hk，或查看www.youtube.com/c/pfizerhongkong。

* 包括60歲或以上長者及長期病患者（如有心血管疾病、肺病、糖尿病、肥胖、癌症等）[3],[4]

References:

United Nations. The Human Rights Fact Sheet: The right to health (Fact sheet no. 31). Available at: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Factsheet31.pdf. Accessed Oct 2024 . 香港中文大學健康公平研究所. 解説健康公平. Available at: www.ihe.cuhk.edu.hk/%e8%a7%a3%e8%aa%aa%e5%81%a5%e5%ba%b7%e5%85%ac%e5%b9%b3/?lang=zh-hant. Accessed Oct 2024 . Centre for Health Protection. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Available at: www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/24/102466.html. Accessed Oct 2024 . news.gov.hk. COVID-19 oral drugs reminder issued. Available at: www.news.gov.hk/eng/2023/01/20230112/20230112_223322_571.html. Accessed Oct 2024 .

SOURCE Pfizer