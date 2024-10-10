「友邦峻宇會」成立一週年 推出全新健康無限方案

擴展財富管理至轉介設立家族辦公室服務

推出特別週年慶祝活動「友邦峻宇呈獻世界雜技團」

香港2024年10月10日 /美通社/ -- 友邦香港專為高淨值客戶而設的「友邦峻宇會」成立一週年，提供全面的財富管理、健康養生，以及一系列尊享生活品味禮遇，致力協助客戶獲取結合身心與財富健康的「雙平衡」。「友邦峻宇會」在慶祝成立一週年之際，隆重宣布於「友邦峻宇養生庭」推出全新健康無限方案。方案結合經實證的頂尖科學，並以個性化的多元化方法，幫助客戶實踐健康長壽（longer healthspan) 。與此同時，「友邦峻宇會」亦即將為會員擴展其財富管理服務至轉介設立家族辦公室服務，並推出特別週年慶祝活動「友邦峻宇呈獻世界雜技團」。

「友邦峻宇會」自去年九月成立以來，其多元化服務及禮遇，均獲得客戶熱烈支持及高度評價。「友邦峻宇養生庭」為業界首個1糅合科學與中西哲學的一站式整合養生空間，針對改善高淨值客戶最常見五大「亞健康」症狀，包括：疲勞、腰酸背痛、煩躁、緊張焦慮與失眠問題。當中「深度睡眠計劃」利用全港首張2量子音頻治療床，讓身心進入放鬆狀態，促進深層睡眠，不少會員完成25分鐘的治療後，均表示能提升睡眠質素。

數據顯示3，全球預期壽命增加了超過25年。不過長壽並不代表健康良好，長壽且健康才是值得追求的目標。香港是全球人口最長壽的城市之一，如何延長健康壽命與廣大市民息息相關。因此，及早發現和預防潛在健康問題，對提升長壽生活質素變得至關重要。

友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯女士表示：「衷心感謝客戶對『友邦峻宇會』的支持。友邦香港明白高淨值客戶特別重視健康，因此特別『以健康為先』(Health comes first) 作為整個高淨值客戶策略的核心。『友邦峻宇會』成立以來，客戶的口碑及各種數據，都肯定了我們的策略方向。踏入第二年，面對社會長壽卻不健康的問題，我們的健康使命將進一步昇華，為客戶帶來革命性的健康長壽概念，並透過提供最新的醫療科學方案，幫助客戶超越自身年齡的狀態，以實際行動支持他們實踐『健康長久好生活』。」

全新 健康無限 方案

健康無限方案以前瞻和預防性的方法，幫助客戶有效管理健康。通過早期檢測及評估，儘早為客戶找出影響健康的根源及風險因素，並透過精確測量和持續監測，為客戶提供個人化的醫療及保健支援和建議。目標是讓客戶的身體機能、心理健康、和代謝機能達到最佳狀態，以增強整體健康水平，達到健康長壽。服務將於十一月正式推出，供「友邦峻宇會」會員及特選保險計劃客戶選用。

「友邦峻宇會」除了提供健康無限方案等身心健康服務外，更有財富管理及尊享生活品味禮遇，為高淨值客戶構建集身心健康、財富、獨特體驗於一身的優質服務生態圈，讓友邦香港於不同層面擔任客戶的人生夥伴，協助他們達至財健養生，極臻平衡。

財富管理 – 嶄新轉介設立家族辦公室服務

同樣於去年成立的「友邦財富管理中心」，客戶除可於中心內與財務策劃顧問會面，獲得專業的保險保障方案，中心更備有財富管理策劃及傳承規劃團隊駐守，可以隨時給予客戶相關建議。短短一年間，專責團隊已經為高淨值客戶，提供超過6千次不同的財富管理服務4。中心更夥拍多個國際機構組成顧問團隊，為有需要客戶以轉介形式提供信託、傳承、稅務、法律以及保費融資等服務，為業界首個5專為高淨值客戶一站式提供多個專業範疇服務的財富管理中心。

繼早前推出的海外教育諮詢轉介服務，幫助客戶更好地規劃子女留學計劃，我們亦即將推出轉介設立家族辦公室服務，讓客戶在專業合作夥伴的支援下建立家族辦公室，實現家族財富傳承，更全面照顧客戶多方面的財富管理需要。

尊享體驗 – 「友邦峻宇呈獻世界雜技團」

「友邦峻宇會」一直為會員精心策劃與別不同的精彩活動及體驗，超過九成活動錄得100%出席率3，並得到一致好評。為慶祝一週年，「友邦峻宇會」已經安排了一連串品味活動，以行動答謝會員支持。活動十分多樣化，由獨家佳釀美饌體驗、藝術收藏家分享會、古董投資趨勢交流，到《香港澳門米芝蓮指南》 專屬星饗體驗，以至香港迪士尼樂園度假區「Duffy 與好友3公里跑」尊尚禮遇6都包括其中，務求配合不同會員的興趣。

特別的慶祝活動還包括「友邦峻宇呈獻世界雜技團」 (雜技團) 。雜技團將會於十二月十八日，於深受市民和遊客喜愛的冬季合家歡盛事「友邦嘉年華」內揭幕，並在嘉年華舉行期間演出接近150場。表演由世界知名雜技團及英國創意和娛樂巨頭Gandeys Circus 精心製作，並從世界各地挑選頂尖雜技人才組成明星級陣容演出，「友邦峻宇會」更會有特定安排招待會員，一起締造歡樂回憶。

梁莉斯女士續稱：「很高興『友邦峻宇會』成立短短一週年所推出獨特的服務體驗和禮遇，成功贏得客戶喜愛，我們會繼續堅持『以客戶為中心』，幫助高淨值客戶達到健康與財富兼備的『雙平衡』人生目標。」

友邦香港去年成立「友邦峻宇會」、「友邦峻宇養生庭」以及「友邦峻宇財富管理中心」，為尊貴會員提供全面的財富管理、健康養生，以及一系列尊享生活品味禮遇，詳情瀏覽: https://www.aia.com.hk/zh-hk/aia-alta 。

備註 : 1 截至2023年8月1日，與香港主要保險公司之服務比較。「友邦峻宇養生庭」為香港保險業界首個糅合科學與中西哲學的一站式整合養生空間，為同時追求身心靈與財富健康的高淨值客戶度身訂造個人化的養生方案，提供健康諮詢與評估追蹤等服務。 「友邦峻宇養生庭」由Humansa 仁山優社營運及提供服務，「Humansa 仁山優社」是指Sustainable Wellness Limited ，為Humansa Company Limited之全資附屬公司並為友邦香港的獨立第三方。就「友邦峻宇養生庭」的服務及/或產品將由Sustainable Wellness Limited完全及單獨負責。 2 截至2023年12月1日。 3 https://www.weforum.org/agenda/2023/02/charted-how-life-expectancy-is-changing-around-the-world/ 4 友邦香港內部數據，截至2024年8月31日。 5 截至2023年3月13日，與香港主要保險公司之服務比較。 6 「香港迪士尼樂園10K Weekend 2024 – AIA Vitality健康程式全力支持」內的「Duffy 與好友3公里跑」。

關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有近17,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。

1 截至2024年6月30日 2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2024年6月30日)

SOURCE AIA