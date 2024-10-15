精英泳手與商界領袖齊撐浪游香港 冀提升香港游泳普及率

儘管香港的海岸線總長度位列世界城市之冠，城中更有多不勝數的游泳池，但仍有大約一半的香港居民不諳水性，其中大部分是來自低收入家庭的女性和兒童。「浪游香港」活動的受益機構「樂泳基金會」是致力為弱勢兒童和成年人帶來習泳機會的慈善機構，在香港開辦免費游泳課程，20小時的訓練成功率達90%。

Josephine Tolentino 是樂泳基金會課程的首批畢業生。她在2016年學會游泳，曾參加過不少本地公開水域游泳比賽，多次獲獎。她分享道：「游泳是我應對外傭工作壓力和排解思鄉之情的最佳方法。踏出學游泳的第一步後，我發現自己可以做到很多事情。我希望每個人都能擁有我曾經獲得的機會。」

林穎欣在今年迎來50歲生日，她希望以一項新挑戰來紀念這個人生的里程碑：「游泳是一項非常好的運動，它能讓人明白萬事皆有可能。我在40多歲時重新開始游泳，那時我甚至連一個來回都游不到！但隨著自己不斷進步，我逐漸感受到無與倫比的滿足感，還與其他泳者結下友誼。比賽時，各隊之間少不免會有良性競爭，但我們所有人的主要動力都是希望打破障礙，讓更多人有機會學游泳。」

亞洲頂尖遊艇銷售、經銷及服務公司 Simpson Marine 是「浪游香港」多年來的支持者，他們的市場推廣、夥伴及業務發展副主席 Ewa Stachurska 表示：「過去八年裡，我們一直為樂泳基金會的籌款活動提供安全的船隻，以及全天候的策略、後勤及安全支援。我們熱愛大海，致力維護水上安全，讓更多人享受水上活動的樂趣。」

除了 Simpson Marine，今年的主要贊助商還包括恒基兆業地產集團、上海商業銀行和 Kiri Capital。承蒙各方慷慨支持，樂泳基金會才能繼續幫助香港改善游泳普及率。

關於活動

「浪游香港」是環繞香港島進行的45公里混合接力泳賽，比賽將於11月8日（星期五）舉行，共有5支隊伍參賽，由30名精英泳手與商界領袖組成。

「浪游香港」今年的主要贊助商包括恒基兆業地產集團、上海商業銀行、Kiri Capital 及 Simpson Marine。

關於樂泳基金會

樂泳基金會為弱勢社群兒童及成年人創造機會，讓他們體驗游泳帶來的影響和轉變，並終生享受在水中暢泳的樂趣。

透過培訓教練、舉辦課程和推廣理念，樂泳基金會已幫助數千人學會一項能夠保障人身安全、改善身心健康和社會福祉的技能，為提升游泳普及率作出貢獻。學游泳令不同年齡和背景的人都能拓展技能，開啟新體驗，從而享受長遠改變。基金會目前的服務對象包括外籍家庭傭工和少數族裔人士、低收入家庭兒童和家長，以及有特殊教育需要的學童。樂泳基金會的目標是在2030年之前幫助25,000人學會游泳。

重點統計數據

路線: 環島游預計路線。泳隊將於堅尼地城對出的沙灣出發，以順時針方向環繞香港島一周，最後回到沙灣結束比賽。

「浪游香港」 2023 (Google Drive: Photos )

SOURCE Splash Foundation