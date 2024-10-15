中銀香港「私人財富」品牌大使陳豪 化身理財強人用咖啡比喻傳承

在拍攝過程中，他認真地與導演分析每個鏡頭，展現出視帝的專業，力求讓觀眾感受到今次的拍攝主題「掌控人生，成為主角」，他說：「平時拍劇代入人物角色，但真實生活不論家庭生活還是財務管理，自己先係主角，梗係自己主導啦！」更表示難以忘記重現平常健身的畫面，其中快跑超過3分鐘，以讓導演捕捉最佳拍攝效果，令製作團隊不禁大呼專業。

其中一個拍攝場地是他最熱愛的咖啡店，令他可以寓工作於娛樂，即場沖泡咖啡十分專業熟練，他在其中一個品嚐咖啡鏡頭的滿足表情十分型，令在場製作團隊不禁起哄，令他忍不住「NG」大笑。問起陳豪太太平日最喜歡飲哪一款咖啡，他更甜笑表示「最喜歡的當然是阿Mo咖啡！」，引得一眾羨慕聲。

下班後是好好暖爸的陳豪，原來在大學時主修會計，對財富管理當然有自己的一套。他說：「辛苦工作賺錢是為了家庭和子女，如何管理財務是一個重要課題。我們都希望財富能增值。雖然許多人會自己購買股票或投資物業，但我還是認為交給專業人士管理更為妥當。」當被問及專業人士是誰，難道是他的賢內助陳茵媺？陳豪哈哈笑地道：「雖然她略懂投資，但我們非常重視專家的建議，聽取他們的專業意見，然後再作出投資決定。」

陳豪強調，家庭始終是他首要考量，這與中銀香港傳承財富的理念一致。提起家庭，夫妻倆一早已開始教導子女儲蓄的重要性，甚至他們的祖母，也在孩子更小的時候送上豬仔錢箱，鼓勵他們從小儲蓄。陳豪補充道：「教育子女理財是一項重要任務，讓他們理解理財的重要性和基本原則，為未來打好正確的理財基礎。對我來說，『傳承』非常重要，因為我著緊他們的將來發展。」

談到首次成為中銀香港「私人財富」品牌大使，陳豪表示：「我一直是中銀香港的客戶，能成為『私人財富』品牌大使感到非常興奮，因為理財正是我近年最關心的領域。要成為真正的『企業強人』，必須懂得如何妥善管理財富。」

自從成為中銀香港「私人財富」品牌大使以來，他提到特別喜歡中銀香港提供的專業團隊服務，因可在個人、家庭財富規劃及商業理財上，提供專業和個性化的服務。他表示，這種個性化的服務，讓他能在享受生活的同時，也能妥善照顧家庭，故感到非常滿意。

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註：

1. 「私人財富」的服務對象為資產淨值達港幣800萬元或以上的客戶。

（文章來自明報報道）

SOURCE 明報