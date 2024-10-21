細胞治療在長庚 打造抗癌新希望

台灣換肝移植里程碑的林口長庚醫院李威震副院長，自1998年即開始進行自體樹突細胞(DC)治療肝癌的研究，治療經驗豐富且成效良好，治療後腫瘤沒再成長且疾病控制率達7至8成。目前研究團隊更進一步研究『癌症疫苗』，將治療推到手術後即執行，以預防癌症復發。

幹細胞與轉譯癌症研究所游正博教授，開發了一種新穎的三階段自然殺手(NK)細胞「apexNK」擴增技術，並搭配高效率病毒轉導方法，生成新型的CAR-NK細胞，克服傳統CAR技術治療實體腫瘤的瓶頸。此外，癌症疫苗與免疫細胞治療核心實驗室洪舜郁主任，已完成I期以腫瘤新抗原為標的治療實體癌之臨床試驗，未來有機會應用於轉移性和多重抗藥性腫瘤。

CAR-T細胞治療：活著的藥物

CAR-T細胞治療是一種結合基因治療及細胞治療的新型免疫療法，全名為「嵌合抗原受體T細胞治療」，被譽為「活著的藥物」。其原理是通過基因工程改造病人的免疫T細胞，使其能精確識別並攻擊特定癌細胞，隨後將改造且擴增後的T細胞輸回病人體內。這項技術在急性淋巴性白血病（ALL）及瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）上療效顯著，並已獲美國食品藥物管理局（FDA）快速批准。

例如，年僅13歲的小華，於8歲時診斷出急性淋巴性白血病（ALL），在化療結束不到半年後出現雙側睪丸腫大，並確認為骨髓外復發。同樣的情況也發生在另一位8歲病童小寶身上，化療9個月後檢測出右側睪丸腫大，確診為骨髓外復發，同樣伴隨微量殘存疾病（MRD）上升。

針對這些複雜情況，長庚醫院兒童內科副部長陳世翔醫師指出，傳統造血幹細胞移植對骨髓外復發的效果有限，而局部治療如睪丸切除或放射治療可能對病童的生殖功能造成嚴重影響。在與病童家屬充分溝通後，家屬最終決定接受CART細胞治療。治療後，兩位病童均僅出現輕微發燒與疲倦，約兩週後順利出院，目前持續門診追蹤中。

長庚醫院副院長邱政洵指出，癌症治療方式從傳統的放療、化療，到標靶治療及骨髓移植，如今進展到DC-CIK或CAR-T等細胞治療。未來免疫細胞治療的發展將帶來更多技術創新，為病人提供更多治療選擇，進一步改善治療效果與生活品質。

SOURCE 林口長庚紀念醫院