布魯可攜多款新品登陸中國玩具展 產品創新力助推全球化進程

此外布魯可還獲得了「中國玩具行業質造優品大獎」。這一殊榮不僅是對布魯可長期專注產品研發與創新的肯定，也是行業對其創新產品力的認可。

首發多款新品 打造國際IP產品矩陣

由中國玩具和嬰童用品協會主辦的中國國際玩具及教育設備展覽會是唯一獲得商務部批准的「中國國際」玩具及教育設備展，也是亞洲規模最大和最具影響力的玩具展覽會之一，眾多海內外買家視其為不可錯過的盛事。布魯可展位吸引了大量關注，展台現場人流攢動，其中布魯可的眾多新品更是引起了不少國內外買家的興趣。

此次布魯可帶來了涵蓋原創、日系、美系IP的多款產品，其中漫威英雄群星版第2彈超凡奇跡和蜘蛛俠伙伴神奇版第3彈等重磅產品更是新品首發展出。

布魯可在產品制作上下足了功夫，在漫威英雄群星版第2彈超凡奇跡產品中通過精湛的激光雕刻工藝和精細紋面技術呈現出了蜘蛛俠、蟻人、黃蜂女、奇異博士、星爵等角色的豐富細節，全面升級配件，增加了專屬裝備配件，讓玩法更多樣，並將角色卡做成了電影票根形式，進一步增加了產品的可玩性。

在蜘蛛俠伙伴神奇版第3彈產品中，布魯可秉承「多動手更聰明」的理念，打造出更適合孩子的益智積木人玩具，產品高度還原IP人物形象，並創造了豐富的互動玩法，讓體驗變得益智又有趣，積木人尺寸的打造也非常適合兒童把玩。

假面騎士群星版第2彈加速世界是布魯可與知名IP假面騎士合作的第3款新品，之前推出的產品在今年暑期上新後均取得了熱烈的市場反饋，引發各平台用戶反復催更。

而英雄無限積木人是根據《布魯可英雄無限》原創動畫推出的動畫同款產品，這一系列的亮點在於它巧妙地融合了中國古典神話及文學中的經典人物形象，打造出了一批充滿特色的積木人產品。此次展會展出的是布魯可英雄無限星光版第5彈產品，旨在向世界講述中國英雄故事，傳承中華傳統文化。

積極推行全球化戰略布局 向全球用戶傳遞拼的快樂

今年，布魯可公布了「全人群、全價位、全球化」的全新積木人戰略，表明將持續創新品類，致力於創造全球領先的好玩產品。

布魯可一直深耕產品研發，在拼搭體系、技術工藝、生產方式等多方面持續創新。其創新的產品結構巧妙地兼顧了積木人產品的標准化與個性化，展現產品精致的設計美感的同時，能夠高度還原IP神韻與細節。這一結構不僅能為用戶帶來流暢自如的拼搭體驗，也讓布魯可贏得了眾多世界知名IP的青睞。

截至2024年5月10日，布魯可已獲得了超過30個知名IP的授權，包括奧特曼、變形金剛、火影忍者、漫威無限傳奇、漫威小蜘蛛和他的神奇小伙伴們、小黃人、寶可夢、假面騎士、名偵探柯南、初音未來、聖斗士星矢、新世紀福音戰士、凱蒂貓和芝麻街。IP授權覆蓋全球廣泛的國家，以變形金剛為例，獲得包括中國、美國、歐洲、東南亞等主要玩具市場的銷售授權。而布魯可原創IP產品英雄無限積木人、百變布魯可積木人一經推出就受到了眾多用戶喜愛，煥發中國文化和原創IP 強大的發展潛力。

布魯可創新的產品結構、豐富的IP矩陣，為用戶提供了充足的創作空間。布魯可玩家自發形成了一個頗具特色的圈子——BFC（Blokees Figures Creator，布魯可積木人創作者）。這裡鼓勵二次創作、分享和自我表達，用戶可以通過自改、塗裝、創意魔改、影視復刻和視頻創作等多種形式，將他們的想象力和創造力與經典IP角色融合，賦予積木人新的生命。這種參與感和創作自由度極大地提升了用戶的體驗價值，同時也為產品增添了個性和社交屬性。

出色的社交屬性為布魯可海外拓展之路奠定了堅實的基石，布魯可的海外社交媒體截至2024年7月17日已覆蓋全球114個國家，擁有超過140萬的訂閱用戶，發布內容累計播放量超過1400萬；並與全球15個國家的達人開展合作，合作發布內容擁有超1億的播放量，鏈接全球用戶，分享優質產品資訊，全面展示布魯可積木人。

同時，截至2024年3月31日，布魯可已在中國的零售網點和專業網點的線下流通渠道建立了行業領先地位，覆蓋了超過14萬個線下網點，包括所有一線與二線城市以及約80%的三線及以下城市。線上的渠道覆蓋了主流電商平台、如天貓、京東、抖音、拼多多等以及布魯可自有的微信小程序。同時積極拓展海外市場，進入了包括美國和東南亞的多個國家和地區，並在亞馬遜、玩具反斗城、7-Eleven等線上線下渠道進行銷售。深厚的渠道實力積攢支撐布魯可將產品輸送至全球買家手中，不斷推動全球化進程。

近年來，隨著全球經濟一體化進程的加速，越來越多的中國企業開始走向國際舞台並積極拓寬國際市場。未來，秉承「傳遞拼的快樂」的使命，布魯可將繼續積極探索國際市場，加大國際IP合作，致力於為消費者創造全球領先的好玩產品。

媒體聯系：Fangqi Li，[email protected]

SOURCE Blokees