新華絲路：江蘇江陰：外資企業持續加碼 實際利用外資創新高

外資項目參與集成電路、新能源、高端裝備、生物醫藥等江陰主要戰略性新興產業。今年1至8月，江陰新增外商投資項目44個。

例如，今年8月，總投資2億美元的韓國特西氪公司總部及半導體設備項目簽約落戶，計劃建設中國（江陰）總部基地和半導體設備裝配加工生產基地，項目全部達產後預計年銷售額將達3.5億元。

項目二期規劃建設中韓芯谷產業園，將投資建設第三代車規級功率半導體模塊封裝及晶圓概念工廠，與江陰攜手打造集成電路產業的新高地、新樣板。

像特西氪公司總部這樣的新設項目還有英國聯合利華、金頂、法國法電等30個。

除了「新朋」投資興業外，一批「老友」也在持續加碼江陰。

繼今年初1000萬美元利潤轉增資實繳到位後，來到江陰30年的阿法拉伐（江陰）設備制造有限公司明年將再增資1000萬美元。

這一切，很大程度上得益於江陰近年來江陰全方位營造公平競爭的市場環境、平等對待的法治環境、導向鮮明的政策環境、活力迸發的創新環境、親而又清的政商環境以及舒適便捷的生活環境。

江陰大力實施外資企業總部化基地化發展三年行動計劃，以真金白銀的獎勵支持外資企業增資擴能、研發創新和利潤再投資。

同時，江陰持續深化針對外籍人士的便利化措施，重點打造外籍人士出入境、支付、經商工作、居住出行、消費、教育醫療等便利化場景，傾力打造外商投資最滿意城市。

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SOURCE 新華絲路