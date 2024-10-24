愛奇藝《喜劇之王單口季》圓滿結束 聚焦中國草根喜劇

新聞提供者

愛奇藝

24 10月, 2024, 18:22 CST

北京2024年10月24日 /美通社/ -- 中國領先線上娛樂平台愛奇藝出品的熱門原創喜劇綜藝節目《喜劇之王單口季》本周圓滿結束，付航獲得總冠軍。本季節目與《一年一度喜劇大賽》等節目共同構成了愛奇藝不斷發展壯大的喜劇生態，彰顯了愛奇藝在為喜劇草根提供更大的表演舞台，以及推動國內喜劇產業和文化多元化發展方面所做的不懈努力。

本季以「生活需要喜劇，喜劇屬於所有人」為主題，力求給喜劇草根更大的舞台，分享他們對生活的觀察。在這一季中，選手們透過喜劇表演解構了成長、代際、婚姻、職場、就業等一系列現實話題，引发了當代觀眾的廣泛共鳴。

《喜劇之王單口季》中付航的劇照 (PRNewsfoto/iQIYI)
《喜劇之王單口季》中付航的劇照 (PRNewsfoto/iQIYI)

在總決賽中，付航分享了他的人生觀，用自己的經歷告訴大家：堅持做自己，每個人都是自己人生的主角。亞軍小鹿講述了她與「婚禮搭子」的生活趣事，揭開了這對跨國夫妻的相處模式。季軍黑燈繼續從不同角度分享盲人生活，希望讓更多看得見的人了解看不到的東西。

每位選手的精彩表現讓總決賽的熱度峰值突破9400，將《喜劇之王單口季》推上愛奇藝2024綜藝熱度峰值TOP1。節目播出期間，在雲合、貓眼等多家知名第三方數據平台的綜藝節目人氣排行榜上，《喜劇之王單口季》一直穩居前列。在愛奇藝所有主要海外市場中，《喜劇之王單口季》也躋身最受歡迎綜藝節目前三甲，並在微博、豆瓣等中國社交媒體平台上產生了超過4890个熱搜。

整季節目播出後，44組喜單演員在全網漲粉超598萬，且粉絲數量還在持續上漲中。除了前三名之外，帶火家鄉江西省安義縣的劉仁鋮、將段子與哲學相結合的于祥宇、村裡首位女碩士唐香玉等人都通過節目獲得了更高的關注度。

在《一年一度喜劇大賽》等喜劇節目的熱播基礎上，由香港傳奇影星、導演周星馳發起的《喜劇之王單口季》進一步豐富了愛奇藝的喜劇生態。兩季《一年一度喜劇大賽》不僅獲得了巨大成功，也為愛奇藝的喜劇欄目小逗劇場發掘了許多演員。

透過喜劇綜藝陣容，愛奇藝將持續深耕喜劇綜藝賽道，打造熱門綜藝IP，在娛樂觀眾的同時，為喜劇草根提供平台，支持中國喜劇產業的多元化發展。

聯繫方式：愛奇藝新聞部，[email protected]

SOURCE 愛奇藝

來自同一來源

愛奇藝「動作高手季」揭開武俠電影的多元魅力

愛奇藝「動作高手季」揭開武俠電影的多元魅力

中國市場領先的創新型在線娛樂公司愛奇藝「動作高手季」电影廠牌第一季近日收官，展現了動作电影的多面魅力。愛奇藝首發四部優質動作片，包括《擋馬奪刀》《目中無人2》《緝惡》和《陌路狂刀》。這些電影不僅向古老的武俠文化傳統致敬，更探索其當代意義和新穎的表達方式，同時為此類電影開創了全新分線發行模式。...
愛奇藝將線下VR沉浸劇場拓展至古城西安，實現IP、科技與文旅深度融合

愛奇藝將線下VR沉浸劇場拓展至古城西安，實現IP、科技與文旅深度融合

中國領先的創新型在線娛樂服務提供商愛奇藝最近在陝西省西安市推出了最新的虛擬現實(VR)沉浸劇場。該劇場以其原創IP《唐朝詭事錄之西行》為創作藍本，迅速成為西安春節假期的一大亮點，充分展現了愛奇藝將熱門IP轉化為線下震撼體驗的實力。...
此來源更多新聞稿

探索

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

娛樂

娛樂

電影

電影

相關題材的新聞稿