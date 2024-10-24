愛奇藝《喜劇之王單口季》圓滿結束 聚焦中國草根喜劇

新聞提供者愛奇藝
24 10月, 2024, 18:22 CST
北京2024年10月24日 /美通社/ -- 中國領先線上娛樂平台愛奇藝出品的熱門原創喜劇綜藝節目《喜劇之王單口季》本周圓滿結束，付航獲得總冠軍。本季節目與《一年一度喜劇大賽》等節目共同構成了愛奇藝不斷發展壯大的喜劇生態，彰顯了愛奇藝在為喜劇草根提供更大的表演舞台，以及推動國內喜劇產業和文化多元化發展方面所做的不懈努力。
本季以「生活需要喜劇，喜劇屬於所有人」為主題，力求給喜劇草根更大的舞台，分享他們對生活的觀察。在這一季中，選手們透過喜劇表演解構了成長、代際、婚姻、職場、就業等一系列現實話題，引发了當代觀眾的廣泛共鳴。
在總決賽中，付航分享了他的人生觀，用自己的經歷告訴大家：堅持做自己，每個人都是自己人生的主角。亞軍小鹿講述了她與「婚禮搭子」的生活趣事，揭開了這對跨國夫妻的相處模式。季軍黑燈繼續從不同角度分享盲人生活，希望讓更多看得見的人了解看不到的東西。
每位選手的精彩表現讓總決賽的熱度峰值突破9400，將《喜劇之王單口季》推上愛奇藝2024綜藝熱度峰值TOP1。節目播出期間，在雲合、貓眼等多家知名第三方數據平台的綜藝節目人氣排行榜上，《喜劇之王單口季》一直穩居前列。在愛奇藝所有主要海外市場中，《喜劇之王單口季》也躋身最受歡迎綜藝節目前三甲，並在微博、豆瓣等中國社交媒體平台上產生了超過4890个熱搜。
整季節目播出後，44組喜單演員在全網漲粉超598萬，且粉絲數量還在持續上漲中。除了前三名之外，帶火家鄉江西省安義縣的劉仁鋮、將段子與哲學相結合的于祥宇、村裡首位女碩士唐香玉等人都通過節目獲得了更高的關注度。
在《一年一度喜劇大賽》等喜劇節目的熱播基礎上，由香港傳奇影星、導演周星馳發起的《喜劇之王單口季》進一步豐富了愛奇藝的喜劇生態。兩季《一年一度喜劇大賽》不僅獲得了巨大成功，也為愛奇藝的喜劇欄目小逗劇場發掘了許多演員。
透過喜劇綜藝陣容，愛奇藝將持續深耕喜劇綜藝賽道，打造熱門綜藝IP，在娛樂觀眾的同時，為喜劇草根提供平台，支持中國喜劇產業的多元化發展。
SOURCE 愛奇藝
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