愛奇藝《喜劇之王單口季》圓滿結束 聚焦中國草根喜劇

在總決賽中，付航分享了他的人生觀，用自己的經歷告訴大家：堅持做自己，每個人都是自己人生的主角。亞軍小鹿講述了她與「婚禮搭子」的生活趣事，揭開了這對跨國夫妻的相處模式。季軍黑燈繼續從不同角度分享盲人生活，希望讓更多看得見的人了解看不到的東西。

每位選手的精彩表現讓總決賽的熱度峰值突破9400，將《喜劇之王單口季》推上愛奇藝2024綜藝熱度峰值TOP1。節目播出期間，在雲合、貓眼等多家知名第三方數據平台的綜藝節目人氣排行榜上，《喜劇之王單口季》一直穩居前列。在愛奇藝所有主要海外市場中，《喜劇之王單口季》也躋身最受歡迎綜藝節目前三甲，並在微博、豆瓣等中國社交媒體平台上產生了超過4890个熱搜。

整季節目播出後，44組喜單演員在全網漲粉超598萬，且粉絲數量還在持續上漲中。除了前三名之外，帶火家鄉江西省安義縣的劉仁鋮、將段子與哲學相結合的于祥宇、村裡首位女碩士唐香玉等人都通過節目獲得了更高的關注度。

在《一年一度喜劇大賽》等喜劇節目的熱播基礎上，由香港傳奇影星、導演周星馳發起的《喜劇之王單口季》進一步豐富了愛奇藝的喜劇生態。兩季《一年一度喜劇大賽》不僅獲得了巨大成功，也為愛奇藝的喜劇欄目小逗劇場發掘了許多演員。

透過喜劇綜藝陣容，愛奇藝將持續深耕喜劇綜藝賽道，打造熱門綜藝IP，在娛樂觀眾的同時，為喜劇草根提供平台，支持中國喜劇產業的多元化發展。

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