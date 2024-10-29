恒生加強在中東的金融合作布局 與恒生投資及恒生指數公司攜手聯動協作

新聞提供者恒生銀行
29 10月, 2024, 18:15 CST
香港2024年10月29日 /美通社/ -- 恒生銀行（「恒生」）持續拓展及深化其全球網絡。該行將聯同其全資附屬公司 ── 恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）及恒生指數有限公司（「恒生指數公司」），攜手在中東地區推出全新的合作項目，充分發揮協同效應，以增強投資產品選擇，並推動香港與中東之間的金融創新協作。
作為香港最大的本地銀行，恒生很榮幸參與由香港特別行政區政府財政司司長陳茂波率領的代表團訪問沙特阿拉伯，助力促進香港與中東之間更緊密的聯繫。同時突顯了恒生在促進關鍵市場之間的跨境合作和資本流動方面擔當着重要的角色。
恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「我們十分期待向市場公佈恒生投資和恒生指數公司在中東市場的新合作項目。香港憑藉『超級聯繫人』的獨特定位，成為有意在區內拓展業務的企業及尋求把握亞洲增長機遇的環球投資者的理想樞紐。這些新合作項目不但增強了恒生在中東的業務布局，同時提升了香港與該地區的經濟聯繫，促進跨境資本流動，以及人才和創意的交流。」
恒生附屬資產管理公司 ── 恒生投資將與SAB Invest合作，SAB Invest將於沙特阿拉伯推出一隻悉數投資於盈富基金的全新聯接基金。此外，恒生指數公司將探索與沙特阿拉伯的合作機會，利用其作為指數公司的專業知識，創造機遇及促進兩地市場之間的連繫交流。
施穎茵偕同恒生投資及恒生指數公司的管理層，現正隨同財政司司長帶領的代表團出訪沙特阿拉伯利雅得。有關上述即將展開合作的詳情將於短期內公佈。
SOURCE 恒生銀行
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