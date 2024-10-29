恒生加強在中東的金融合作布局 與恒生投資及恒生指數公司攜手聯動協作

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「我們十分期待向市場公佈恒生投資和恒生指數公司在中東市場的新合作項目。香港憑藉『超級聯繫人』的獨特定位，成為有意在區內拓展業務的企業及尋求把握亞洲增長機遇的環球投資者的理想樞紐。這些新合作項目不但增強了恒生在中東的業務布局，同時提升了香港與該地區的經濟聯繫，促進跨境資本流動，以及人才和創意的交流。」

恒生附屬資產管理公司 ── 恒生投資將與SAB Invest合作，SAB Invest將於沙特阿拉伯推出一隻悉數投資於盈富基金的全新聯接基金。此外，恒生指數公司將探索與沙特阿拉伯的合作機會，利用其作為指數公司的專業知識，創造機遇及促進兩地市場之間的連繫交流。

施穎茵偕同恒生投資及恒生指數公司的管理層，現正隨同財政司司長帶領的代表團出訪沙特阿拉伯利雅得。有關上述即將展開合作的詳情將於短期內公佈。

SOURCE 恒生銀行