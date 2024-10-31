富豪酒店集團推出嶄新概念「綠色會議」方案 助力香港會議展覽活動實踐可持續發展目標

富豪酒店集團旗下的富薈酒店品牌革新了整個香港酒店業的生態。作為本港首個碳中和的酒店品牌，富薈酒店成功向旅客推廣環境福祉。富豪酒店集團副主席兼董事總經理及IST創辦人羅寶文女士表示，希望為有意物色可持續會議方案的企業及會議籌辦機構帶來新思維和創新的解決方案。富豪酒店集團與IST攜手推出的「綠色會議」方案，涵蓋活動場地、餐飲服務，以至全面的環保項目選擇，在成功舉辦商業活動的同時，更可履行環境責任。羅小姐表示：「這個嶄新的業務方案充分展示了我們對創新服務的堅定承諾，並致力營造良好的生態環境，鼓勵企業與個人為可持續發展出力。『綠色會議』標誌著我們在可持續發展的承諾上向前邁進了一大步。我們希望，通過分享活動和會議的碳足跡數據資料，讓活動和會議的籌辦機構深入了解情況，鼓勵他們做出更多永續的選擇，並為我們的淨零未來作出貢獻。」

全面的碳排放核算框架

「綠色會議」方案的核心部分是為活動和會議籌辦機構製作「碳排報告」，詳細分析活動中產生的碳排放量，報告涵蓋的七項主要碳足跡類別分別為生產與材料、貨運與物流、餐飲、本地交通、能源、住宿和廢棄物。報告根據富豪酒店集團碳核算方法計算，提供有關活動和會議產生的碳排放量、環境表現的見解及可行建議，以助有關機構在日後的活動和會議中減少碳排放。

抵銷碳排放

活動和會議籌辦機構可選擇通過碳信用來抵銷其碳排放，這些碳信用來自經國際認證的碳減排項目，每個碳信用代表去除或避免一噸二氧化碳或等量的溫室氣體。作為支持中國內地、香港及其他地區可持續發展的企業，富豪酒店集團與知名的碳市場平台合作，提供此碳排放抵銷方案。碳抵銷過程完成後，活動和會議籌辦機構將獲得碳信用註銷證書，以肯定他們平衡碳足跡的努力。這合作模式可推動活動和會議籌辦機構以積極的方式減低他們對環境所造成的影響。

低碳飲食及環保烹調

餐飲是會議活動重要的一環，富豪酒店集團致力提供可持續的餐飲體驗，滿足客人飲食需要之餘，又能減少對環境的負擔。集團的餐飲策略建基於創新的低碳烹調方法，以及精心採購的食材，包括時令蔬菜和本地採購的植物性食材，以確保菜餚既含豐富營養，又能保護環境。客人可選擇碳排放比肉類食材低10至25倍的植物性食材，為他們帶來愉悅的餐飲體驗，同時履行我們對守護環境的承諾。

集團旗艦品牌富豪酒店一直致力提供卓越的娛樂及商業設施，重新定義優質的酒店服務體驗。距離亞洲國際博覽館數分鐘路程的麗豪航天城酒店，則設有完善先進的配套設施，是一個以推動健康及可持續發展為重心的城市綠洲。富豪酒店集團合共提供超過5,000間客房及100個多功能會議場所，無論是小型聚會，或是超過1,000人的大型會議，都有合適的場所可供選擇。作為香港首間備有會展手機應用程式的酒店集團，我們為活動和會議籌辦機構及參加者提供高效、實用的數碼通訊平台。此應用程式包含多功能，簡單易用，不但可透過二維碼精簡報名流程，更支援現場投票功能，大大提高會議的互動性。

如欲了解更多有關「綠色會議」方案及富豪酒店集團的可持續發展工作，請瀏覽 www.regalhotel.com。國際的活動策劃公司若有意於香港舉行「綠色會議」或了解集團的其他產品和服務，歡迎與我們的酒店聯絡。

香港富豪酒店及麗豪航天城酒店名單 富豪機場酒店 香港赤鱲角香港國際機場暢達路9號 (852) 2286 8888 富豪香港酒店 香港銅鑼灣怡和街88號 (852) 2890 6633 富豪九龍酒店 香港尖沙咀麼地道71號 (852) 2722 1818 富豪東方酒店 香港九龍城沙浦道30-38號 (852) 2718 0333 麗豪酒店 香港沙田大涌橋路34-36號 (852) 2649 7878 麗豪航天城酒店 香港赤鱲角香港國際機場航展道8號 (852) 3556 3288

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關於富豪酒店集團碳核算方法

富豪酒店集團碳核算方法是一個創新的框架，旨在協助從事服務和活動和會議籌辦行業的機構，推動提高碳排放的透明度及減碳排的行為，實現可持續的未來。此框架提供全面的指引，方便活動和會議籌辦機構量度其碳足跡，並於活動策劃及執行過程中推廣環保實踐。

關於可持續科技學院 (IST)

IST由羅寶文小姐創立，是一家位於香港的研究及教育機構，旨在促進循環經濟的加速轉型，並且推動創新以邁向零碳未來。IST與各間香港及亞洲的知名大學合作，透過教育及科技去探索可持續方案，以回應當今最迫在眉睫的環境及社會挑戰。

關於富豪國際酒店集團

富豪國際酒店集團(00078) 為香港上市企業世紀城市集團(00355) 成員，集團是香港最大的酒店集團之一，管理一系列優質酒店。我們在香港共有十二家酒店（富豪機場酒店、富豪香港酒店、富豪九龍酒店、富豪東方酒店、麗豪酒店、麗豪航天城酒店、富薈炮台山酒店、富薈旺角酒店、富薈上環酒店、富薈尚乘上環酒店、富薈土瓜灣酒店和富薈灣仔酒店），中國內地共有五家酒店（富豪新都酒店 (2024) 、德州富豪康博酒店、富豪金豐酒店、富豪會展公寓酒店和空港大酒店）。富豪國際酒店集團同時亦擁有位於西班牙巴塞隆拿的Campus La Mola，以及預計2024年開幕位於英國倫敦的The Waterman by Regal。

SOURCE 富豪國際酒店集團