極智嘉攜手英特爾發佈首款純視覺機器人 以深度視覺賦能智慧物流

搭載英特爾視覺導航模塊 打造深度視覺感知能力

極智嘉純視覺機器人方案搭載的英特爾視覺導航模塊中集成了英特爾實感攝像頭。該款攝像頭采用創新的一體化設計，能夠直接在設備內部完成所有深度計算，不僅功耗低，而且不受特定平台或硬件的限制。英特爾實感攝像頭為各類基於視覺的 AI 解決方案提供了核心支持，其配合專用的視覺處理器，能夠加速機器學習進程，縮短自動化解決方案的部署周期。

得益於英特爾實感攝像頭的強大能力，極智嘉純視覺機器人具備設備觀看、理解、交互以及從環境中學習的能力，能夠從環境中獲得高度准確一致的深度數據，准確識別周圍環境並進行互動。

除了攝像頭外，英特爾視覺導航模塊還包含 Robotic Vision Hub，內含英特爾酷睿 i7-1270P 處理器和連接模塊等組件，能夠為極智嘉純視覺機器人上運行的 V-SLAM 定位、復合檢測網絡、機器人跟隨等算法提供可靠算力支撐，並通過高速的網絡能力賦能機器人的雲邊協同。

攜手推動算法創新 助力智慧物流升級

在英特爾視覺導航模塊的基礎上，極智嘉攜手英特爾在 V-SLAM 定位、復合檢測網絡、機器人跟隨等算法方面進行了深度創新：

V-SLAM 定位算法：可同時融合多傳感器信息與多種視覺元素特征，生成點特征地圖、線特征地圖、對象地圖、特殊區域地圖等融合的疊加地圖，在復雜、多變的環境下實現高可靠性與高精度定位。

復合檢測網絡：包含一個傳統目標檢測網絡和一個校驗網絡，能夠從多種維度上對目標檢測數據進行處理，提高檢測的准確性，降低誤檢率。

機器人跟隨：結合人員檢測、人員再識別和視覺目標追蹤等技術模塊，構建了一條靈活高效的視覺感知管道，得到目標人員與 AMR 的相對位置後，利用極智嘉自主研發的機器人單機系統 RoboGo 中的局部規劃算法來自主避障，達到流暢的 AMR 跟隨人員效果。

基於英特爾視覺導航模塊的深度感知能力，以及雙方在算法方面的合作創新，極智嘉純視覺機器人可確保環境感知、定位、跟蹤的精度與效率，幫助物流、倉儲服務提供商推動智慧物流轉型。該款機器人預期將能夠在工廠運輸、倉儲運輸等領域實現廣泛應用，助力客戶打造數字化和智慧化的敏捷供應鏈。

極智嘉產品副總裁李良指出：「本次我們攜手英特爾推出的純視覺機器人方案，能夠有效利用英特爾實感攝像頭提供的深度視覺感知能力，結合雙方在算法方面的深度創新，加速客戶業務提速增效，實現智慧物流數智化升級。」

英特爾企業戰略辦公室企業戰略與風險投資副總裁兼英特爾公司實感業務事業部總經理 Mark Yahiro 表示：「高度准確一致的深度視覺數據是 AMR 實現環境感知的重要方式，在很大程度上影響了 AMR 的定位、導航與避障能力。通過與極智嘉合作，我們推動了基於深度視覺數據的 AMR 創新，使得物流機器人能夠在復雜環境下提供高度穩定、准確的搬運服務，為數字化和智慧化的敏捷供應鏈賦能。」

未來，極智嘉將與英特爾持續深化合作，不斷開展技術創新，打造更多智慧物流解決方案賦能客戶，激發物流行業的新質生產力，引領智慧物流的創新浪潮。

全球首款搭載英特爾視覺導航模塊的純視覺機器人即將首次亮相 2024 CeMAT 亞洲物流展，誠邀您 11 月 5 日-8 日蒞臨極智嘉展台（N1 館 A3-2），探索智慧物流的無限可能。

法律聲明：英特爾、英特爾標識以及其他英特爾商標是英特爾公司或其子公司在美國和/或其他國家的商標。

SOURCE Geek+