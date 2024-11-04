摘下眼鏡去旅行 前往韓國眼科進行醫療觀光

其中最引人注目的領域是眼科。外國患者選擇韓國醫院的最大原因之一是美容，而韓國不僅在整形外科及皮膚科領域擁有世界頂尖的美容醫療技術，甚至在眼科領域也建立了世界級的技術和市場。

在視力矯正手術領域，無論是手術案例數量還是技術水準，韓國都穩居全球第一。作為全球近視患者比例最高的國家，韓國每年戴眼鏡的人數不斷增加，配戴年齡也逐年下降。加上對美的追求，視力矯正手術因此變得普及並迅速發展。

最大的受益者是患者。他們能以合理的費用享受最尖端的設施和專業醫療團隊的技術。目前全球最常進行的視力矯正手術是SMILE矯視手術，而在韓國，這項手術的費用僅為其他國家的一半。比起在本國進行手術，選擇到韓國進行手術並享受旅行，患者對手術效果和費用的滿意度都非常高，這吸引了來自世界各地的患者前往韓國眼科就診。

最多台灣人選擇前往的是位於首爾江南的明目眼科。該院的代表院長千賢哲表示：「韓國在全球視力矯正手術領域擁有領先的技術。我們目前進行得最多的視力矯正手術是SMILE微笑矯視，而我們所使用的手術設備VisuMax自2009年首次安裝於亞洲的明亮眼科後，僅在韓國已完成超過100萬例手術，其中明亮眼科就完成了超過10萬例。這顯示了我們豐富的手術經驗。此外，我們擁有比大學醫院更先進的檢查設備及系統化的流程，能夠提供其他國家無法比擬的當日檢查及手術服務。」

他還補充說：「多年來，許多台灣患者選擇來到明亮眼科，我們為每位台灣患者安排了專屬的台灣籍協調員，確保患者在這裡感受到如同在台灣當地就診的舒適感。為了答謝台灣患者的信任，我們承諾提供令人滿意的手術效果及服務。」

新聞出處: 火報

https://firenews.com.tw/2024/11/04/%e6%91%98%e4%b8%8b%e7%9c%bc%e9%8f%a1%e5%8e%bb%e6%97%85%e8%a1%8c%e5%89%8d%e5%be%80%e9%9f%93%e5%9c%8b%e7%9c%bc%e7%a7%91%e9%80%b2%e8%a1%8c%e9%86%ab%e7%99%82%e8%a7%80%e5%85%89/

SOURCE 火報