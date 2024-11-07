復星七赴進博 郭廣昌：堅信中國高水平開放是時代機遇

香港2024年11月7日 /美通社/ -- 11月5日，第七屆中國國際進口博覽會（以下簡稱「進博會」）在國家會展中心（上海）開幕。作為七屆進博會的「全勤生」，復星攜海外成員企業及全球合作夥伴，在7.1館醫療器械及醫藥保健區的復星醫藥（FOSUN PHARMA）展位，集中展現創新和全球運營方面的最新成果，包括多款中國首秀、行業領先的前沿醫療器械和創新藥品。

復星國際董事長郭廣昌表示：「七年來，進博會越辦越好，已成為中國構建新發展格局的窗口、推動高水平開放的平台和全球共享的國際公共產品。復星是進博會的參與者、見證者，更是受益者。依託進博會平台，我們長期深耕的創新成果持續落地，一批前沿創新從『展品』變『商品』，很多海外合作夥伴從『展商』變『投資商』。今年，我們繼續在醫療器械及醫藥保健區展示復星一年來在全球整合式創新方面取得的最新成果，其中包括多個『全球首款』『中國首個』產品。我們堅信中國始終是世界發展的重要機遇，我們將攜手更多海外成員企業和全球合作夥伴，推動更多前沿創新在中國落地生根，在進博會的大舞台上相向而行、相互成就。」

進博明星落地生根，Ion由「展品」變「商品」

醫藥健康是復星長期深耕的主業賽道之一，借助進博會強大的「溢出效應」，復星多款明星展品，在進博「加速器」效應助推之下，已成功上市服務中國患者，真正由「展品」變「商品」。今年，繼「網紅產品」達芬奇手術機器人之後，Ion支氣管鏡機器人迎來國內獲批上市後的進博首秀。

2019年，Ion在進博會一經亮相就吸引了觀眾眼球。2022年底，Ion通過國家藥監局評審進入創新產品「綠色通道」，並於2024年3月成功通過審批獲准上市、9月實現首台Ion商業裝機，順利完成首次商業應用。

肺癌被稱為癌症「頭號殺手」，2022年中國新發肺癌高達106.06萬例。肺癌患者5年生存率僅為19.7%，支氣管鏡檢查是肺癌早期診斷的重要手段。Ion支氣管鏡操作控制系統作為前沿科技的最新成果，在支氣管導航操作控制方面的創新性能，為臨床診療提供了全新的便利度與精準度，可為患者提供新的醫療方案。截至今年第三季度，全球已安裝了736套Ion，實施了超過15萬例Ion手術。

進博展館之外，復星推動尖端醫療器械本土化的進程也在提速。今年6月，直觀復星總部產業基地在上海啟用，這是直觀醫療在亞太地區最大的研發、生產和培訓一體化基地。在該基地內，除了Ion形狀感知支氣管鏡操作控制系統，包括達芬奇手術機器人在內的前沿產品和核心零部件，逐步實現「中國製造、共同研發、全球銷售」。

整合創新加速轉化，引領神經系統疾病診療新革命

復星長期堅持醫藥健康前沿領域投入，通過自主研發、合作開發、許可引進、產業投資等開放式創新研發生態，一批批突破性「硬成果」破殼誕生，持續轉化為發展新動能。今年進博會，復星帶來了多個引領行業變革的最新產品。

在神經系統疾病的治療領域，尤其是特發性震顫和帕金森病等，患者長期以來面臨著臨床需求未得到充分滿足的挑戰。傳統的藥物治療和手術治療往往存在局限性，而無創治療技術的發展為這些患者帶來了新的希望。

復星積極響應這一臨床未滿足的需求。在本次進博會上，CNS(腦神經修復術)創新治療技術「磁波刀」全新V2機型迎來中國首展，備受行業期待。這一全新機型已獲得歐洲CE認證和美國FDA批准，並於2024年遞交國家藥監局註冊申請。V2機型的創新之處在於，不僅為臨床治療藥物難治性特發性震顫和以震顫為主型的帕金森病提供無創手術方案，同時還可適配更多品牌型號磁共振機型，進一步擴大該技術的可及性。

去年，復星攜手醫視特（Insightec）將「磁波刀」帶到進博會完成首秀，現場關注度頗高、合作意向不斷。承接進博會「溢出效應」，復星醫藥與醫視特於今年2月成立合資公司復星醫視特（Fosun-Insightec），致力於磁共振引導聚焦超聲腦部治療系統（即「磁波刀」腦部治療系統）在中國市場的商業化拓展、臨床應用及研究，幫助帕金森病患者和特發性震顫患者重獲高質量生活。

圍繞解決客戶真正的需求進行創新，是復星重要的方法論。數據顯示，復星在科技創新方面長期投入，今年上半年科創投入達35億元。

鏈接全球，提高創新藥品可及性造福更多患者

借助進博會的開放窗口優勢，復星本次還聚焦實體瘤、血液瘤、免疫炎症等核心治療領域，展出了持續深耕打造的多款創新產品。而七載進博之旅也助力復星鏈接全球，實現全球創新產品的「引進來」與本土智慧成果的「走出去」，讓全世界更多患者受益。

2017年，復星引進了國內首個CAR-T細胞治療產品奕凱達（阿基侖賽注射液），此後通過連續參展進博會，讓大眾對這一前沿療法有了深入瞭解。今年，復星重點展示了奕凱達在淋巴瘤治療領域「可及可愈」的最新進展。目前，奕凱達已被納入超過110款城市惠民保、超過80款商業保險，為患者開闢了多元化的創新支付路徑；全國已有28個省區市170家奕凱達高標準治療中心為超過900位淋巴瘤患者提供了治療，實現了腫瘤治療領域的革命性創新突破。

作為植根中國的全球化企業，復星在全球超過35個國家和地區擁有深度產業佈局，全球研發能力深厚、進展喜人。此次，復星還展出了全球首個且唯一同時阻斷NK-1受體和5-HT3受體的雙通道固定劑量組合口服複方製劑奧康澤（奈妥匹坦帕洛諾司瓊膠囊）、用於改善接受移植患者預後的復可舒（抗人T細胞兔免疫球蛋白）、全球首款銀屑病口服靶向藥物歐泰樂（阿普米司特片）、用於治療成人帕金森病患者症狀波動的全新第三代COMT抑制劑歐捷能®（奧吡卡朋），以及用於治療慢性腎病接受血液透析成人患者的繼發性甲狀腺功能亢進症的唯一的多肽類擬鈣劑旁必福（鹽酸依特卡肽注射液）。

郭廣昌表示：「參加進博會，是復星連續七年的置頂事項。七年一路走來，我們見證了進博會成為全球共享中國發展機遇的重要平台，也通過這個重要的平台進一步深化了與全球企業的合作。我們相信進博會的舞台會越來越寬廣，復星的創新和全球化之路也會越走越寬廣。」

SOURCE 復星