明德會辦「香港傑出大學生選舉」主席李尚仁 冀得獎者回饋社會
新聞提供者香港明德會
07 11月, 2024, 18:22 CST
香港2024年11月7日 /美通社/ -- 香港明德會舉辧的「2024 香港傑出大學生選舉」已經圓滿結束，並於11月6日進行頒獎典禮，向獲獎的傑出大學生及優秀大學生作出嘉許。香港明德會常務會長及主席李尚仁博士寄語獲獎學生，繼續保持積極向上的精神，在各個領域貢獻所長，並樹立良好的典範，推動身邊的朋輩回饋社會，為香港特區的繁榮穩定和國家的富強昌盛貢獻力量。
李尚仁博士在致辭中表示，今年是香港明德會連續第三年舉辦「香港傑出大學生選舉」。這個年度重點項目聚焦於大學生在公益事務上的參與，以體驗式學習帶領學生參加義工活動及能力提升工作坊，將「傑出」的概念放眼各個範疇，並強調對社會付出的重要性。他期待，在這個充滿機遇和挑戰的時代，希望各得獎同學能夠抓住時代的脈搏能夠抓住時代的脈搏，勇於擔當，積極參與國家和社會的發展。
大會邀請到行政會議成員高永文醫生、政制及內地事務局副局長胡健民、民政及青年事務局首席助理秘書長陳庭恩作主禮嘉賓。他們分別恭賀各得獎同學，並期望他們繼續用自身所長，服務社會，為香港特區及國家作出貢獻。
是次活動的首席評審前教育局局長吳克儉表示，今次評審的工作並不容易，因為每位入選的學生都表現優秀、認真、投入，同學能夠獲獎可說要過五關斬六將，期望他們繼續好好裝備自己，成為未來的傑出領袖。
是次活動收到近300 份申請，會方根據學生個人學術成績與獎項、社會服務、活動參與程度，初步選出20名入圍決選之大學生。獲選學生背景各有不同，他們都在不同領域中積極參與社會服務，以自身所長貢獻社會。經過評審們的慎審挑選及商議，在面試遴選後最終定出最後十位得獎傑出大學生及十位優秀大學生。入圍決選的學生得到香港明德會頒發的證書及推薦信，而十位傑出大學生每人更獲頒港幣一萬元獎金。次十名優秀大學生獲五千元獎學金。
是次「十大傑出大學生」的得獎者分別為來自香港大學的蘇政熹、傅泳喬、陸家盈、陳詩溦、張桁叡、香港中文大學的柯嘉瑩、潘銳瞳、香港城市大學的孫嘉詠、香港浸會大學的呂子琦、以及香港教育大學的何欣霞。
於港大修讀醫科的蘇政熹表示，曾參加香港明德會舉辦的不同活動，讓自己對弱勢社群需要、職場規劃有更深認識，今後會保持明德精神，透過行醫和研究回饋社會。
另外，香港明德會於同場舉辦第二屆就職儀式。常務會長及主席李尚仁博士表示，明德會上下繼續同心協力，履行培育青年的重任，為香港青年一代創造更多機會，期待有更多有志的青年、義工加入明德會，共同為香港青年的發展工作貢獻力量。
SOURCE 香港明德會
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