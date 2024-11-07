明德會辦「香港傑出大學生選舉」主席李尚仁 冀得獎者回饋社會

大會邀請到行政會議成員高永文醫生、政制及內地事務局副局長胡健民、民政及青年事務局首席助理秘書長陳庭恩作主禮嘉賓。他們分別恭賀各得獎同學，並期望他們繼續用自身所長，服務社會，為香港特區及國家作出貢獻。

是次活動的首席評審前教育局局長吳克儉表示，今次評審的工作並不容易，因為每位入選的學生都表現優秀、認真、投入，同學能夠獲獎可說要過五關斬六將，期望他們繼續好好裝備自己，成為未來的傑出領袖。

是次活動收到近300 份申請，會方根據學生個人學術成績與獎項、社會服務、活動參與程度，初步選出20名入圍決選之大學生。獲選學生背景各有不同，他們都在不同領域中積極參與社會服務，以自身所長貢獻社會。經過評審們的慎審挑選及商議，在面試遴選後最終定出最後十位得獎傑出大學生及十位優秀大學生。入圍決選的學生得到香港明德會頒發的證書及推薦信，而十位傑出大學生每人更獲頒港幣一萬元獎金。次十名優秀大學生獲五千元獎學金。

是次「十大傑出大學生」的得獎者分別為來自香港大學的蘇政熹、傅泳喬、陸家盈、陳詩溦、張桁叡、香港中文大學的柯嘉瑩、潘銳瞳、香港城市大學的孫嘉詠、香港浸會大學的呂子琦、以及香港教育大學的何欣霞。

於港大修讀醫科的蘇政熹表示，曾參加香港明德會舉辦的不同活動，讓自己對弱勢社群需要、職場規劃有更深認識，今後會保持明德精神，透過行醫和研究回饋社會。

另外，香港明德會於同場舉辦第二屆就職儀式。常務會長及主席李尚仁博士表示，明德會上下繼續同心協力，履行培育青年的重任，為香港青年一代創造更多機會，期待有更多有志的青年、義工加入明德會，共同為香港青年的發展工作貢獻力量。

SOURCE 香港明德會