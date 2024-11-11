第五屆「香港出版雙年獎」載譽啟動 即日起接受報名

設多個獎項 表揚及推廣本地優秀中文出版作品

得獎作品於大灣區書店內展銷 促進區內文化交流

香港2024年11月11日 /美通社/ -- 由香港出版學會（下稱「大會」）主辦、文創產業發展處為主要贊助機構的「香港出版雙年獎」（下稱「雙年獎」），今年邁進第五屆。大會於11月8日假西九文化區戲曲中心為今屆雙年獎舉行啟動禮暨傳媒發布會，公布今屆內容、參選及評審方法。獎項方面將延續上屆設有的十類圖書分類，為本地出版的優秀中文圖書頒發「出版獎」及「最佳出版獎」，亦會頒發七個特別獎項，包括「出版大獎」、「優秀編輯獎」、「新晉編輯獎」、「市場策劃獎」、「書籍設計獎」、「出版社大獎」及「新晉出版社大獎」，以表揚香港出版業界從業者之努力及優秀出版物。

第五屆雙年獎由即日起接受報名。為隆重其事，大會於11月8日舉行啟動禮暨傳媒發布會，並邀請了文創產業助理專員 曹黎淑霞女士擔任主禮嘉賓，並聯同第五屆雙年獎籌委會執行主席葉佩珠女士及第五屆雙年獎籌委會委員代表馮肇熙先生為第五屆雙年獎揭幕。此外，大會亦在活動上邀請了三位嘉賓作分享，分別是憑《費格遜時間——神級領隊管理哲學》奪得上屆「最佳出版獎」的黃于政先生（于嘉嵐）、藉《保育黃霑》奪得上屆「優秀編輯獎」的寧礎鋒先生，以及在第二屆以《香港失物認領處──100個城市印記to be found》獲得「優秀編輯獎」及圖文書類「最佳出版獎」的林雪伶小姐，分享他們的參選經歷及獲獎禆益。

雙年獎為出版業樹立標竿 推動業界提升水平

過去四屆雙年獎，大會一直堅守公平、公正及專業的評選原則和機制，選出各獎項得主，使雙年獎成為具公信力、認受性、權威性及有價值的出版獎項，促進業界發展。

第五屆「香港出版雙年獎」籌委會執行主席葉佩珠女士在啟動禮上致辭時表示，樂見雙年獎成為業界共同追求卓越表現的一個平台。他指在過去十年，業界各方持續成長，見證出版界如何在變化的市場中，克服挑戰和力求進步，而雙年獎通過選出優中之優的香港出版作品，為業內同儕樹立良好的標竿，推動業界不斷發展，提升出版水平。他同時表示每屆雙年獎均廣邀香港及其他華文地區的業界翹楚擔任評審，因此期望今屆雙年獎能秉承以往的豐碩成果，為華文地區文化交流及互相學習作出貢獻。

七大特別獎項表彰傑出出版團隊

雙年獎籌委會委員代表馮肇熙先生在會上介紹，第五屆雙年獎按圖書分類將設有十個類別，分別為文學及小說、藝術及設計、社會科學、商業及管理、生活及科普、心理勵志、語文學習、兒童及青少年、圖文書、以及電子出版。由提交參選作品的本地出版社委派代表，連同本港資深出版人及專家學者，將組成具廣泛代表性的初選評審團，在參選作品中選出各圖書類別最多十本佳作，授予「出版獎」。隨後，由華文地區專家和學者組成之決選評審團，將在這些獲「出版獎」的作品中，再選出各圖書類別一本「最佳出版獎」的作品，以及從中選出一本作品頒發「出版大獎」這項最高殊榮。

一本圖書的出版需經歷多個程序，如構思、資料搜集、撰稿、編輯、設計、印刷及銷售。雙年獎旨在表揚優秀的出版作品和團隊，並設有「優秀編輯獎」、「市場策劃獎」和「書籍設計獎」三個獎項，以嘉許在相關領域有卓越表現的從業員。為鼓勵新秀，今屆雙年獎亦繼續設有「新晉編輯獎」和「新晉出版社大獎」各一，專門表彰年資或成立年期三年或以下的編輯和出版社。此外，今屆亦繼續設有「出版社大獎」以表揚在提交參選作品的出版社中獲得最多獎項者，此獎不論出版社的成立年期，只須符合得獎標準即可獲獎。

作品於大灣區巡迴展出 促進兩地文化交流

今屆得獎作品繼續有機會參加大會舉辦的一系列境外宣傳活動，當中包括於粵港澳大灣區(下稱「大灣區」)其他城市的書店內巡迴展銷，以及參加內地數碼廣告宣傳。大會希望藉此把雙年獎品牌，以及各得獎作品進一步推廣至內地及澳門，促進香港與大灣區其他城市的文化交流。此外，得獎出版物將獲安排於2025年香港書展的「香港出版雙年獎展覽」中展示，以及於全港多間書店和公共圖書館巡迴展出。

第五屆「香港出版雙年獎」現已開始接受報名，出版社可到「香港出版雙年獎」官方網站（www.hkpba.org）的登記系統上報名，亦可在網站下載報名表格，填寫後透過電郵遞交至項目執行機構，截止時間為2025年1月10日（星期五）晚上11時59分。主辦機構將在2025年6月公布獲獎名單， 7月舉行頒獎禮暨酒會。今屆得獎作品在內地及澳門書店展銷，以及參與内地數碼廣告宣傳的詳情，亦將適時於「香港出版雙年獎」官方網站上公布。

關於香港出版學會

香港出版學會創立於 1988 年 3 月，乃一非牟利機構，由一群有志於推動香港出版企業和文化的專業人士所組成。歷年以來，本會積極舉辦多項出版專業課程，為出版行業培訓人才。另外，亦定期舉行專業晚餐會，邀請香港或境外專家演講等，以增進會員各方面知識。此外，為加強會員與海內外出版同業之交流，本會更經常組織考察團，遠赴其他地區參觀書展及與當地出版同業交流，例如「法蘭克福書展」、「台北書展」、「北京國際圖書博覽會」，以及近年的韓國、星馬訪問團。

關於文創產業發展處

文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。網頁：https://www.ccidahk.gov.hk。

SOURCE 香港出版學會