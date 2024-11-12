菜鳥與中國商飛客服公司簽署合作框架協議 共同建立航空材料物流網絡

香港2024年11月12日 /美通社/ -- 近日，菜鳥集團同中國商飛上海飛機客戶服務有限公司（以下簡稱「中國商飛客服公司」）在香港簽署合作框架協議。雙方將圍繞民用飛機航材倉儲、航材物流等方面深入合作，透過菜鳥全球供應鏈網絡與豐富的倉儲物流運營經驗，滿足飛機航材等高端產品對倉儲運營的複雜要求，助力C919、ARJ21等國產飛機拓展國際市場。

作為中國航空工業的「新名片」，中國商飛的C919機型已進入穩定生產交付的新階段，並啟動全球化。作為中國商飛國際化戰略佈局的重要一步，早前中國商飛客戶服務香港辦事處亦正式揭牌成立。

菜鳥領先的全球智慧物流網絡，預計將為中國商飛拓展海外市場提供新助力。目前，菜鳥已形成全球供應鏈、全球物流科技、全球快遞等業務板塊。其中，菜鳥全球供應鏈已在全球運營數十萬平方米海外倉，在18個國家和地區提供專業服務。在中國香港，菜鳥智慧港位踞香港國際機場的大型智慧物流中心，能夠利用絕佳地理位置優勢，配合頂尖的智慧物流科技、設施和運輸網絡，助客戶提高物流處理效率。

根據合作框架協議，菜鳥將為中國商飛客服公司提供面向香港及東南亞市場配套的航材倉儲與物流服務，推動雙方在發動機、起落架及其他航材庫房租賃等業務方面的合作，提升產品交付速度、出入庫效率。此外，菜鳥亦將發揮自身在國際物流方面的優勢，與中國商飛客服公司一齊開展包括航材清關、AOG航材支援、共同建立航材物流網絡等方面的合作。

現時，菜鳥與中國商飛客服公司已成立聯合工作團隊，推动本次在港合作落地工作。

菜鳥集團

菜鳥集团成立於2013年，是全球快遞和供應鏈的領導者，亦是電商物流行業的全球領導者。孵化於全球最大的電子商務生態系統中，菜鸟构建起一張全球智慧物流網絡，目前業務涵蓋全球快遞、全球供應鏈、全球物流科技三大板块。其中，全球供應鏈業務可提供海外倉供應鏈、全球進口供應鏈以及定制化的行業解決方案。欲瞭解更多資訊，請訪問 https://www.cainiao.com/en/

SOURCE Cainiao