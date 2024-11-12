香港鐵崗獅子會辦九龍城區古物古蹟攝影比賽 發掘香港之美
新聞提供者香港鐵崗獅子會
12 11月, 2024, 12:55 CST
香港2024年11月12日 /美通社/ -- 由香港鐵崗獅子會主辧，景嶺社協辦的九龍城區古物古蹟攝影比賽已於十一月十日（星期日）在香港遊艇會舉辧啟動禮。大會冀通過拍攝香港歷史建築，讓青年發掘古蹟之美態，既能增加區內的歷史的認識，同時讓他們的才能和努力得以肯定。
啟動禮上，大會邀請到九龍城民政事務專員蔡敏君作為主禮嘉賓。蔡敏君致辭時表示，香港鐵崗獅子會成立後首個重點社區活動，便選擇以九龍城區的歷史建築，作為攝影比賽主題，作為九龍城區的民政專員深感榮幸。蔡敏君續說，今年施政報告其中一個重點是旅遊，故在未來日子，政府將有不少措施出臺，推動旅遊，其中包括政府成立「發展旅遊熱點工作組」，由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點，這比賽正好能配合。她期望，部分比賽得獎攝影作品日後能借用，在推廣地區旅遊，能有更好資源，讓遊客更能了解九龍城區的特色。
香港鐵崗獅子會創會會長陳兆亨表示，有前輩曾說，以前的人是愛拼才會贏，現代的人傾向愛贏才會拼，故此，香港鐵崗獅子會希望可以讓年青人知道行行都可以出到狀元，每一個崗位都有其價值之處，而舉辦今次的九龍城區古物古蹟建築攝影比賽，希望青年攝影參與者則以相片捕捉歷史遺跡當下一刻，回憶以往，再比較周遭事物，置身處地讚嘆香江遺美，透徹變化才是永恆，增加歸屬感。
香港鐵崗獅子會並於同場舉辦創會授證暨首屆職員就職典禮慈善晚宴。該會由20個專業人士所成立的獅子會，初衷是弘揚獅子會的「我們服務」精神和八大志業，致力於服務社會中的弱勢群體，尤其專注於服務青少年，推動年輕人保持為善的動力。陳兆亨表示，未來一年，將會發掘更多學校與他們合作，希望可以利用獅友不同領域的知識同經驗分享給青少年，以解答他們生活或人生的疑問。
九龍城區古物古蹟攝影比賽的徵相日期由即日起至2024年12月31日，相片內容為九龍城區的歷史建築或歷史遺址，活動對象為40歳或以下青年，每人最多只能提交三張作品，最後由評判團選出冠、亞、季及優異獎。冠軍將可現金券5000元及獎盃，亞軍則獲現金卷3000元及獎盃，季軍則獲現金券1000元及獎盃。比賽並設優異獎五名，每人可獲現金券200元及獎座。
有興趣的參賽者，可透過以下網址報名及遞交作品：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1nL0LQW4r2YnDEwqbmqOFeyU5ouofnpVldHMaIpdguBQxXw/viewform
SOURCE 香港鐵崗獅子會
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