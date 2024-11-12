香港鐵崗獅子會辦九龍城區古物古蹟攝影比賽 發掘香港之美

香港鐵崗獅子會創會會長陳兆亨表示，有前輩曾說，以前的人是愛拼才會贏，現代的人傾向愛贏才會拼，故此，香港鐵崗獅子會希望可以讓年青人知道行行都可以出到狀元，每一個崗位都有其價值之處，而舉辦今次的九龍城區古物古蹟建築攝影比賽，希望青年攝影參與者則以相片捕捉歷史遺跡當下一刻，回憶以往，再比較周遭事物，置身處地讚嘆香江遺美，透徹變化才是永恆，增加歸屬感。

香港鐵崗獅子會並於同場舉辦創會授證暨首屆職員就職典禮慈善晚宴。該會由20個專業人士所成立的獅子會，初衷是弘揚獅子會的「我們服務」精神和八大志業，致力於服務社會中的弱勢群體，尤其專注於服務青少年，推動年輕人保持為善的動力。陳兆亨表示，未來一年，將會發掘更多學校與他們合作，希望可以利用獅友不同領域的知識同經驗分享給青少年，以解答他們生活或人生的疑問。

九龍城區古物古蹟攝影比賽的徵相日期由即日起至2024年12月31日，相片內容為九龍城區的歷史建築或歷史遺址，活動對象為40歳或以下青年，每人最多只能提交三張作品，最後由評判團選出冠、亞、季及優異獎。冠軍將可現金券5000元及獎盃，亞軍則獲現金卷3000元及獎盃，季軍則獲現金券1000元及獎盃。比賽並設優異獎五名，每人可獲現金券200元及獎座。

有興趣的參賽者，可透過以下網址報名及遞交作品：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1nL0LQW4r2YnDEwqbmqOFeyU5ouofnpVldHMaIpdguBQxXw/viewform

SOURCE 香港鐵崗獅子會