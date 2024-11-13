新華絲路：七年「香」約進博會 五糧液為繁榮未來貢獻「和美」力量

同時，為與全球展商共享「7」緣，五糧液精心准備了互動打卡、趣味問卷、五糧液巔峰挑戰等一繫列精彩紛呈的互動體驗活動，為到場觀眾帶來一場別出心裁的「五糧液進博之旅」。

作為進博會參會「全勤生」，五糧液一路見證著進博會擴容升級，也不斷將合作開放推嚮新的領域、展現新的氣象。

從2018年首屆進博會上與思愛普（SAP)結緣併於次年簽署戰略合作協議、2019年在人文展區獲得了全球客商的認可、2020年復刻展示五糧液元明古窖池和國家級非遺釀造技藝，到2021年文化展廳長期落戶，2022年與進博會聯合打造「五糧液•第五屆進博會紀念酒」、聯合推出「五福進寶」文創盲盒，其極富特色的產品和寄寓深刻的創意引發廣泛關註和好評，2023年五糧液文化體驗中心持續煥新，再到今年實現人文展示、互動打卡、主題展示車等方面的全方位升級，五糧液的「進博故事」越來越精彩。

開放包容，美美與共。近年來，五糧液積極參加「一帶一路」沿線國家和地區重大公共活動，持續站位進博會、服貿會、APEC、博鰲亞洲論壇等重大國際平臺活動，講好中國白酒故事和五糧液故事，在世界舞臺擦亮「中國名片」。

本屆進博會，五糧液深度參與第十七屆「一帶一路」生態農業與食品安全論壇、第七屆虹橋國際經濟論壇「全球氣候變局下的可持續貿易」分論壇等活動，做客央視頻《虹觀世界》欄目，分享產業綠色轉型、食品安全治理「五糧液方案」，與全球政商產學研的各界知名人士一起為建設開放型世界經濟、構建人類命運共同體建言獻策。

「五糧液方案」背後是五糧液作為白酒行業龍頭企業強烈的責任擔當與行業洞見，充分體現了「和美」五糧的價值取嚮。

「共築食品安全防線，讓人類命運共同體的溫度從各國人民的舌尖傳遞到心尖，是大家共同的責任。」五糧液股份公司總經理華濤錶示，在五糧液走嚮世界的過程中，卓越的品質和產品的安全始終是五糧液最大的堅守和最大的底氣。五糧液始終秉持「集五糧精華，守百年匠心。唯求完美釀造、永樹品質標桿」的質量方針，毫不懈怠地呵護好「中國造」「良心釀」這塊金字招牌。

同時，五糧液積極探索產業綠色轉型驅動可持續貿易的實踐模式。華濤錶示，五糧液秉承「和美」的環境觀、生態觀以及自然保護觀，從戰略高度推進企業綠色低碳發展，協同推進降碳、減汙、節能、擴綠、增長，在產品生產、包裝、運輸、銷售過程中，實現全產業鏈的生態環保，持續提升企業發展的「含綠量」、降低「含碳量」，引領行業綠色發展。綠色發展沒有完成時，只有進行時。五糧液將始終堅定不移走「生態優先、綠色發展 」之路，持續加大生態環保投入，打造生態化園區，推動生態化生產，提供生態化產品，將綠色理念貫穿於產品全周期，全力打造「生態、品質、文化、數字、陽光 」五位一體的持續穩健、高質量發展格局，書寫五糧液綠色發展新篇章。

在今年進博會現場，由進博會與五糧液攜手打造的煥新版「五福進寶」聯名盲盒引來中外與會嘉賓駐足觀看，創新打造的傳統酒肆風格的雞尾酒餐車和舊上海灘風格的白酒咖啡／茶餐車兩輛主題展示車，生動詮釋了其「和美」發展理念。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/343084.html

SOURCE 新華絲路