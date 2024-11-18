入住位於賞櫻勝地中心的東京巨蛋酒店 體驗日本春季傳統櫻花之旅
新聞提供者TOKYO DOME HOTEL
18 11月, 2024, 08:42 CST
- 即日預訂，櫻花盛放時節最高可享50%優惠
東京2024年11月16日 /美通社/ -- 位於東京市中心的東京巨蛋酒店（Tokyo Dome Hotel，地址：東京都文京區後樂1丁目3-61，總經理：Fumiyuki Munakata）欣然宣布，2025年櫻花季將推出獨家優惠活動。活動期間，賓客可享受高達50%的住宿折扣。
這項獨家優惠為您提供了一個在日本櫻花綻放的絕美景色中享受愜意住宿體驗的絕佳機會。在如詩如畫的季節裡，入住東京巨蛋酒店，體驗日本的迷人魅力和高雅氛圍。
酒店地理位置優越，毗鄰千鳥淵、六義園和上野公園等諸多熱門賞櫻勝地，交通便利，乘坐公共交通工具即可前往。
此外，與酒店相鄰的小石川後樂園每年都會吸引眾多游客前來游玩，也被納入這一特別住宿套餐，將為客人提供免費門票。
小石川後樂園於1629年由水戶藩第一代藩主德川賴房興建，第二代藩主德川光國對其進行了改造與修繕。這裡歷史底蘊深厚，風景寧靜優美，是賞櫻的絕佳去處。
此特惠僅適用於通過東京巨蛋酒店官方網站預訂2025年3月20日至4月13日期間的客房。來日本體驗絢麗多彩的春天吧，這是一生中不容錯過的盛景。下榻東京巨蛋酒店，欣賞標志性的櫻花美景，感受日本的絕美魅力。
要預訂此特別套餐，請訪問以下網址並使用訪問代碼[2025skr]。
東京巨蛋酒店官方網站：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/e/
關於東京巨蛋酒店
東京巨蛋酒店位於東京市中心的大型娛樂中心——東京巨蛋城內，於2000年6月1日開業。酒店秉承東京巨蛋城所追求的「觀賞」、「游玩」和「放松」三大理念，不僅提供休閒放松的空間，更致力於打造集「有趣」和「好玩」元素於一體的娛樂空間。這座高樓共有地下3層和地上43層，高達155米，總建築面積為105,856.6平方米。酒店擁有1,006間客房、9間餐廳和休息室（包括由酒店管理的樓外餐廳）、15間大中小型宴會廳、婚禮設施（包括一座教堂和一座寺廟）、一個室外游泳池以及其他設施。
*本新聞稿中的圖片僅供參考。
*酒店運營可能會根據實際情況發生變化。
SOURCE TOKYO DOME HOTEL
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