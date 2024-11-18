入住位於賞櫻勝地中心的東京巨蛋酒店 體驗日本春季傳統櫻花之旅

酒店地理位置優越，毗鄰千鳥淵、六義園和上野公園等諸多熱門賞櫻勝地，交通便利，乘坐公共交通工具即可前往。

此外，與酒店相鄰的小石川後樂園每年都會吸引眾多游客前來游玩，也被納入這一特別住宿套餐，將為客人提供免費門票。

小石川後樂園於1629年由水戶藩第一代藩主德川賴房興建，第二代藩主德川光國對其進行了改造與修繕。這裡歷史底蘊深厚，風景寧靜優美，是賞櫻的絕佳去處。

此特惠僅適用於通過東京巨蛋酒店官方網站預訂2025年3月20日至4月13日期間的客房。來日本體驗絢麗多彩的春天吧，這是一生中不容錯過的盛景。下榻東京巨蛋酒店，欣賞標志性的櫻花美景，感受日本的絕美魅力。

要預訂此特別套餐，請訪問以下網址並使用訪問代碼[2025skr]。

東京巨蛋酒店官方網站：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/e/

關於東京巨蛋酒店

東京巨蛋酒店位於東京市中心的大型娛樂中心——東京巨蛋城內，於2000年6月1日開業。酒店秉承東京巨蛋城所追求的「觀賞」、「游玩」和「放松」三大理念，不僅提供休閒放松的空間，更致力於打造集「有趣」和「好玩」元素於一體的娛樂空間。這座高樓共有地下3層和地上43層，高達155米，總建築面積為105,856.6平方米。酒店擁有1,006間客房、9間餐廳和休息室（包括由酒店管理的樓外餐廳）、15間大中小型宴會廳、婚禮設施（包括一座教堂和一座寺廟）、一個室外游泳池以及其他設施。

*本新聞稿中的圖片僅供參考。

*酒店運營可能會根據實際情況發生變化。

SOURCE TOKYO DOME HOTEL