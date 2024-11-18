國際水泥集團建新廠 成為哈薩克斯坦最大干法水泥生產商

新廠位於哈薩克斯坦江布爾州的科爾代區，將帶動該集團水泥年產能提高150萬公噸，使ICG成為哈薩克斯坦最大的新型干法水泥生產商，三家綜合水泥廠的總年產能達到370萬公噸。

Korcem水泥廠是迄今為止新加坡公司在哈薩克斯坦做出的最大單筆投資，預計超過1.53億美元（相當於2.0181億新元）。這一大額投資突顯出ICG 致力於支持中亞建築行業在基礎設施和城市化需求的推動下蓬勃發展。

Korcem水泥廠毗鄰哈薩克斯坦的金融中心阿拉木圖和阿拉套經濟特區(SEZ)，地理位置優越，可為大型開發項目和不斷擴大的城市地區提供支持。該廠靠近鄰國吉爾吉斯斯坦的首都比什凱克，帶來了潛在的出口機會。

阿拉套經濟特區有望成為中亞重要的經濟中心，計劃容納約200萬居民，創造110萬個就業崗位。阿拉套經濟特區是與新加坡盛裕集團(Surbana Jurong)合作開發的，致力於通過國際合作來促進可持續城市發展，預計將成為ICG水泥產品的主要市場。

ICG首席執行官張增濤先生表示：「我們很自豪地宣布，這個重大項目已順利竣工，它將使ICG成為哈薩克斯坦最大的新型干法水泥生產商。我們會繼續以戰略增長和卓越運營為重點，水泥業務前景依然可觀，能夠滿足中亞地區日益增長的基礎設施需求。新綜合水泥廠投運後，ICG在中亞的水泥總產能將增加37.5%，達到每年550萬噸，鞏固了集團在該地區水泥市場的領導地位。」

Korcem水泥廠預計將為當地社區創造300多個就業崗位，為江布爾地區的經濟發展做出重大貢獻。這一舉措深受哈薩克斯坦政府的歡迎和支持。此外，該工廠還將支持重要的基礎設施項目，進一步推動哈薩克斯坦及周邊地區的經濟增長。

Korcem水泥廠預計將於2025年第二季度開始為集團銷售做出貢獻。隨著公司產能和市場份額的提高， ICG在該地區水泥行業的領先地位也將得到進一步鞏固。

關於國際水泥集團(www.internationalcementgroup.com)

國際水泥集團有限公司及其子公司（統稱「集團」）主要在中亞地區生產、銷售和/或分銷水泥、石膏板及相關產品。

集團在塔吉克斯坦哈特隆地區擁有並經營年產能120萬公噸的最大綜合水泥廠，並在哈特隆地區的科爾霍扎巴德擁有年產能達60萬公噸的水泥粉磨站。此外，集團還在約萬(Yovon)地區擁有並運營一家石膏板廠，年產能3,000萬平方米，該廠於2023年12月投入商業生產。

除塔吉克斯坦的業務外，集團還在哈薩克斯坦江布爾州的科爾代區建成了第四座綜合水泥廠，年產能150萬公噸。

集團的另外兩家綜合水泥廠位於哈薩克斯坦阿拉木圖和東哈薩克斯坦地區，年產能分別為120萬公噸和100萬公噸。

此外，集團在新加坡的建築業鋁型材制造和銷售領域也占有一席之地。

SOURCE International Cement Group