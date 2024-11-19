新華絲路：中國白酒品牌五糧液「和美全球行」走進美國、秘魯 促進不同文明交流

作為紐約2024年《財富》全球論壇的首席合作夥伴，五糧液在其展區展出了中西合璧的雞尾酒等豐富的產品，為不同文化的交流與商業精英洞察機會搭建了平台。

當地時間11月15日，五糧液還在利馬舉行的2024年亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會亞太區可持續商業之夜繫列活動中展示了多款產品。活動期間還發佈了2024年亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會暨五糧液聯合紀念禮盒，禮盒以中國元素和秘魯元素為主題，展現了中外文化的「和美」共生。

五糧液相關負責人表示，美洲是五糧液最早進入的海外市場之一，五糧液將通過「文化+體驗」的運營模式，嚮當地消費者推廣中國文化，並通過「中國菜+中國酒」的消費場景，探索與美洲市場在產品服務、文化交流等方面的合作機會，以多元化的方式推動五糧液在全球市場的穩健發展。

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SOURCE 新華絲路