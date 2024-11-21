知行集團計劃在馬來西亞第二上市 強化對可持續增長和價值創造之承諾

「我們非常高興推出此項計劃，這標誌著過去15年來，香港上市公司首次在馬交所上市。」知行集團主席兼首席執行官黃文輝先生表示。「集團將與專家團隊就第二上市做進一步討論。知行集團在探索業務機遇以及推動馬來西亞ESG進一步發展方面正擁有強勁動力。」他補充道。「我們相信，第二上市可進一步將我們的業務重點與馬來西亞的當地文化相連結，進而令我們能夠更有效地為馬來西亞人民創造價值和利益。」

知行集團作為ESG領域備受認可的領導者，為客戶提供顯著降低電費和減少碳足跡的節能解決方案。集團使命旨在提供不僅能降低營運成本，亦能促進可持續發展的能源方案。是次第二上市計劃標誌著集團在市場拓展方面的重大進展，同時向持份者提供極具意義和價值的ESG承諾。

第二上市的增長目標和益處

知行集團第二上市計劃列出兩大目標，致力促進企業成長，以及強化其全球市場定位。

1. 提升流動性和市場估值

集團期望憑藉第二上市提升流動性並潛在提高其市場估值。在馬交所上市將為馬來西亞及區域投資者提供購買集團股票的機會，進而鞏固市場地位，並創造提升自身價值的機會。

2. 多元化投資者基礎

第二上市可令集團擴大其投資者基礎，吸引對可持續投資感興趣的本地和國際投資者。集團通過吸引多元化的投資者群體，改善企業資本結構，確保在節能解決方案方面的持續拓展和創新。

關於知行集團控股國際有限公司

成立於2008年，知行集團是首家在香港聯交所上市的能源服務公司。其核心業務模式為能源管理合同（EMC），通過零投資的定制解決方案及集團研發團隊設計和開發的專有產品，為客戶實現最佳能源效率，達至最高回報率。知行集團的業務遍及香港、中國大陸、馬來西亞、印尼、南非及阿聯酋中東地區。

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