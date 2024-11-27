研究報告指穩定幣能夠鞏固香港第三代互聯網樞紐地位 監管方向成普及關鍵

香港2024年11月27日 /美通社/ -- Quinlan & Associates與IDA Finance (IDA) 共同發佈前瞻性研究報告，探討受監管的穩定幣發展成為可信任法定貨幣的潛力，及其在本地消費、跨境支付等實體經濟中獲得廣泛應用的可能性。

完整報告：https://www.quinlanandassociates.com/from-digital-currency-to-legal-tender/

這份題為《從數碼貨幣到法定貨幣：受監管穩定幣在實體支付中的重要作用》的研究報告，深入分析了穩定幣局限於第三代互聯網 (Web3) 生態圈的應用現況並提出前瞻性建議。報吿認為穩定幣在日常生活中能夠更廣泛應用。因為受監管的跨行業穩定幣能夠加強對使用者的保護，增加信心並從Web3跨越至主流金融體系。

在當前的數碼資產市場中，穩定幣因其代表法定貨幣價值的特性而備受青睞。IDA的聯合創辦人兼首席執行官諸承譽表示：「與區塊鏈帶來的優勢，例如可程式化等相結合，穩定幣能夠提升成本效益、增加透明度、全天候可用、及比傳統金融系統更快的處理速度。由於這些特性，我們相信金融業可以利用穩定幣的巨大潛力作出實際應用。」

為利用這一潛力，越來越多非Web3企業也已開始佈局穩定幣領域。全球支付巨頭PayPal推出了穩定幣PYUSD，索尼銀行(Sony Bank)也正在Polygon區塊鏈進行日元穩定幣的試驗。儘管穩定幣的發行和供應不斷增長，商家和消費者的應用程度仍然有限。

Quinlan & Associates首席執行官兼管理合夥人Benjamin Quinlan解釋：「雖然數碼貨幣支付比傳統電子支付更具成本優勢，但使用者依然對其採取審慎的態度。調查指出，81%的商戶認為監管不確定性是接受穩定幣等數碼資產支付的最大障礙。」

因此，目前穩定幣在實體經濟中僅顯示出有限的效用。

Quinlan補充指：「即使Tag Heuer和Adidas等知名品牌已接受加密貨幣支付，但品牌方往往需要通過第三方將其兌換為法定貨幣，再進行交易結算。商家最後收到的仍然是傳統的法定貨幣，這樣無法充分發揮穩定幣的優勢。此外，金融機構發行的穩定幣一般只能在其封閉的生態系統內使用，難免走向畫地自限的境地。」

報告指出，從支付領域入手推廣受監管的跨行業穩定幣，將為實體經濟中更廣泛的應用開闢道路。在香港，穩定幣有望改善目前支付體系中的高手續費、靈活度不足、結算緩慢等問題，改變當地支付格局。

IDA聯合創辦人兼首席策略官李凱翔 表示：「為配合施政報告的數字經濟發展戰略和推動穩定幣的政策，我們計劃推出港元穩定幣產品，並積極拓展合作網路，將穩定幣融入現有金融基建，鞏固香港在全球數碼資產領域的領導地位。」

李凱翔補充道：「我們認為美元以外的穩定幣具有巨大的市場潛力。世界上83%的國家使用美元以外的貨幣作為官方或次要的交易貨幣。這意味著居民和遊客主要使用各地的本地貨幣進行交易。港元穩定幣可在零售和商業支付等各個領域實現廣泛的應用，為推動全球經濟深度互聯作出貢獻。」

關於Quinlan & Associates

Quinlan & Associates是亞洲領先的獨立戰略諮詢公司。我們提供全方位的戰略諮詢服務，涵蓋戰略制定、執行、報告、溝通及培訓等領域，將前沿的創新理念轉化為可行的商業方案。憑藉深耕于金融與戰略諮詢的專業團隊，以及全球的合作夥伴網路，我們為客戶提供最新的行業洞察，助其在競爭中保持領先優勢。

詳情請訪問：www.quinlanandassociates.com

關於IDA

IDA是一家致力推動普及區塊鏈金融的數碼資產科技公司，業務包括為企業提供Web2和Web3之間的整合方案。

IDA即將推出的港元穩定幣產品旨在加強數碼貨幣互聯互通，實現香港與全球市場的24/7無縫運作。為保持最高水準的安全性和穩定性，所有流通的穩定幣將受到香港政府的監管，並始終由至少100%的儲備資產支持。

為了最大化穩定幣項目對本地和跨境使用的網路效應，IDA正在與主要行業參與者合作，以建立穩定幣的鑄造、贖回和支付結算生態系統。

詳情請訪問：www.idafi.xyz

SOURCE IDA