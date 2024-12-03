大象汽車深耕日本市場 佈局全國性售後網絡
新聞提供者大象汽車
04 12月, 2024, 00:20 CST
- 大象汽車與日本道路服務股份有限公司建立業務合作夥伴關係，並成立了全天候呼叫中心
- 大象汽車已成為日本汽車車身修補協會正式會員，售後服務網絡擴展至日本全國
東京2024年12月3日 /美通社/ -- 全球領先的創新型新能源商用車企業ZO Motors Holdings Limited（「大象汽車」或「ZO Motors」）宣佈，公司於2024年12月2日與專注於提供多類型車輛支持服務的日本道路服務股份有限公司（Japan Road Service Co., Ltd.，以下簡稱「JRS」）建立業務合作夥伴關係，共同致力於為客戶提供全年無休、全天候的道路救援服務。
隨著物流行業對碳中和的需求不斷增加，大象汽車正積極拓展其電動商用車在日本全國的銷售渠道，並推出了新產品「ZM6」。JRS作為經驗豐富的道路服務提供商，長期與電動商用車製造商合作，為新能源商用車提供全面的道路救援支持。在此背景下，大象汽車與JRS建立業務聯盟。
根據雙方合作安排，大象汽車建立了全天候呼叫中心，提供日本全國範圍內全年365天、每天24小時的道路救援支持，以快速響應客戶的緊急需求。該呼叫中心全面支持大象汽車的所有車型，覆蓋日本全國的9,700多個網點組成的調度網絡，可為普通道路、高速公路及專用道路的故障情況，提供多場景全面救援支持。
這之前，大象汽車於2024年11月加入了日本汽車車身修補協會（以下簡稱「JARWA」），成為其正式會員。JARWA致力於保障汽車在環境保護與安全性能上的高標準。本次加入JARWA，使大象汽車的售後服務網絡得以擴展至日本全國範圍。
大象汽車表示，通過此次合作，大象汽車與JRS將共同致力於提供更加安全、可靠的道路服務。大象汽車將積極收集和分析各類故障數據及駕駛員反饋，持續優化和提升服務質量，並繼續開發符合客戶需求的創新產品與技術。
關於日本道路服務股份有限公司JRS
JRS是日本知名的道路服務提供商，成立於1996年6月，通過覆蓋全國的9,700個服務網點和全天候運營系統，提供全面的交通和社會基礎設施支持，特別專注於道路事故和故障相關服務。
關於大象汽車ZO Motors
大象汽車是源自日本的全球創新新能源商用車領軍企業，是香港主板上市公司大象未來集團【港股股份代號02309】的全資子公司，主要從事智能新能源商用車的研發、製造和銷售。大象汽車旗下的商用車主要面向海外市場銷售，並於今年內陸續登陸日本、美國、南美、東南亞、中東等市場。
大象汽車ZO Motors官方網站
https://zo-motors.com
SOURCE 大象汽車
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