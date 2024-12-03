大象汽車深耕日本市場 佈局全國性售後網絡

根據雙方合作安排，大象汽車建立了全天候呼叫中心，提供日本全國範圍內全年365天、每天24小時的道路救援支持，以快速響應客戶的緊急需求。該呼叫中心全面支持大象汽車的所有車型，覆蓋日本全國的9,700多個網點組成的調度網絡，可為普通道路、高速公路及專用道路的故障情況，提供多場景全面救援支持。

這之前，大象汽車於2024年11月加入了日本汽車車身修補協會（以下簡稱「JARWA」），成為其正式會員。JARWA致力於保障汽車在環境保護與安全性能上的高標準。本次加入JARWA，使大象汽車的售後服務網絡得以擴展至日本全國範圍。

大象汽車表示，通過此次合作，大象汽車與JRS將共同致力於提供更加安全、可靠的道路服務。大象汽車將積極收集和分析各類故障數據及駕駛員反饋，持續優化和提升服務質量，並繼續開發符合客戶需求的創新產品與技術。

關於日本道路服務股份有限公司JRS

JRS是日本知名的道路服務提供商，成立於1996年6月，通過覆蓋全國的9,700個服務網點和全天候運營系統，提供全面的交通和社會基礎設施支持，特別專注於道路事故和故障相關服務。

關於大象汽車ZO Motors

大象汽車是源自日本的全球創新新能源商用車領軍企業，是香港主板上市公司大象未來集團【港股股份代號02309】的全資子公司，主要從事智能新能源商用車的研發、製造和銷售。大象汽車旗下的商用車主要面向海外市場銷售，並於今年內陸續登陸日本、美國、南美、東南亞、中東等市場。

大象汽車ZO Motors官方網站

https://zo-motors.com

SOURCE 大象汽車