應科院於「亞洲創新發明展覽會」喜獲佳績 囊括四大獎項

得獎項目包括：

獎項 發明者 得獎項目簡介 金獎 曾佑佑博士

梁堯成先生 具精準定位、超算力的5G雲機器人賦能智慧製造 系統由5G網絡連接、5G+感測器融合定位和機器人管理系統組成，支援路徑規劃，實現工業應用的高精度定位需求。 金獎 許敏潔女士 史訓清博士 林葆喜女士 歐梓峰先生 用於3D-IC低溫鍵合的Sn-Bi合金焊料共鍍技術 鉍電鍍配方的大量研究以及優化對於在後續電鍍沉積工藝中實現高性能鉍膜的製備起到了關鍵作用，優化後的配方使鉍層在銅基底上具有優異的附著力。 金獎 王岳琳女士 王子祺先生 自動鑽石顏色分級機 自動鑽石顏色分級機可對生產線上的鑽石連續地進行顏色分級，無需人工評估顏色。顏色評估結果可達到±0.5級以內。 銅獎 余濤博士 朱棋鈞博士 結合設計智慧和資料智慧的AI橫幅生成系統和方法 一種基於知識圖譜的生成系統，通過AI算法生成和評估橫幅廣告，並預測其對特定投放人群的性能。系統使用圖形模型創建廣告，由機器學習模型進行評估，提供多樣化設計和個性化評估供用戶選擇最佳廣告。

第四屆亞洲創新發明展覽會由香港出口商會與日內瓦國際發明展主辦方Palexpo合辦，旨在展示表彰創新理念及發明成果，弘揚創新精神。

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關於香港應用科技研究院

香港應用科技研究院（應科院）由香港特別行政區政府於2000年成立，其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於五個技術部門，包括：先進電子元件及系統、人工智能及可信技術、通訊技術、創新思維、物聯網感測與人工智能技術。而技術研發主要應用在六項重點範疇：智慧城市、金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。

多年來，應科院致力培養研究及創科人才，並憑著其技術創新及對工商業界和社區的傑出貢獻而屢獲國際殊榮。應科院至今已將逾1,500項技術轉讓給業界，並於中國內地、美國及其他國家獲授超過1,100項專利。如欲查閱更多資訊，請瀏覽http://www.astri.org。

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