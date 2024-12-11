國際化里程碑 維亞生物波士頓分公司正式成立

香港2024年12月11日 /美通社/ -- 近日，維亞生物科技控股集團（以下簡稱「維亞生物」）位於美國波士頓的分公司正式成立。作為一家全球性的藥物研發及生產服務企業，這標誌著公司全球化佈局邁入新的里程碑，同時也將進一步拓展和深化國際合作網絡，為全球客戶提供從新藥研究、臨床前開發到商業化生產的一站式CRO-CMC/CDMO綜合服務。

波士頓，這座被譽為生命科學「聖地」的城市，其生物醫藥創新生態系統享譽全球。維亞生物波士頓分公司坐落於美國馬薩諸塞州劍橋市，正處於全球生物醫藥創新的前沿陣地，這裡不僅匯聚了哈佛大學、麻省理工學院等頂尖學府的尖端研究力量，更是眾多生物技術巨頭和創新型企業的策源地。隨著業務的不斷擴展和市場需求的升級，維亞生物決定正式成立分公司，進一步提升維亞生物在北美地區的市場覆蓋能力和服務能力。

同時，這一分公司還將成為維亞生物全球業務網絡的關鍵樞紐，聯動中國、美國，英國及歐洲等地的分支機搆，共同構建起一個敏捷、高效的全球運營網絡，以更迅速、更精準地回應全球新藥研發領域的持續演變以及客戶日益增長的多元化需求。

維亞生物主席兼首席執行官毛晨博士表示：「波士頓是全球生物醫藥創新的重要策源地，也一直是維亞生物全球化佈局的重要一環。多年來，我們在該地區深耕藥物研發服務，已經建立了顯著的市場影響力。之後，我們還將重點佈局CRO及CDMO業務，深化前端項目能力，為後續業務創造更多增長動能。這次設立分公司，是我們深耕國際市場、提升全球競爭力的重要舉措。我們正在構建一個更加開放、具有協同性的全球服務網絡，為合作夥伴提供靈活、高效的綜合服務。未來，維亞生物將持續加強全球化戰略，不斷提升一站式藥物研發及生產服務能力，為全球生物醫藥發展貢獻更多力量。」

維亞生物上海首席執行官任德林博士：「波士頓分公司不僅是維亞生物業務版圖的戰略性務實，也是我們鏈接全球創新資源的關鍵樞紐，將有助於提升我們在國際市場的戰略縱深。通過波士頓分公司，我們可以更直接地對接北美市場的創新項目資源，精準捕捉新興生物技術企業的業務需求，進一步擴大我們在藥物研發領域的業務規模。同時，我們也將持續強化創新技術能力，不斷提升技術壁壘，敏捷響應行業發展與市場需求，為全球創新藥研發企業提供更卓越、更高效的專業服務。」

關於維亞生物

維亞生物（01873. HK）成立於 2008 年，向全球創新藥研發企業提供從早期基於結構的藥物研發到商業化藥物生產的一站式綜合服務。憑藉在基於結構的藥物研發（SBDD）技術領域的領先優勢，我們向全球合作夥伴提供新藥研究階段的CRO服務，搭建了X射線蛋白晶體技術、冷凍電鏡技術（Cryo-EM）、DNA編碼化合物庫技術（DEL）、親和力質譜篩選技術（ASMS）、表面等離子共振技術（SPR）、氫氘交換質譜技術（HDX-MS）、AIDD/CADD等多個先進技術平台，並有資深藥物化學家與藥物發現生物專家領軍的團隊提供藥物設計、藥物化學（H2L，LO）、化合物合成、化學分析及純化、公斤級放大及多肽合成及相應的生物活性測試服務。通過子公司朗華製藥，我們提供從臨床前開發到商業化生產的一站式CMC/CDMO解決方案。同時，我們專注於發現、投資高潛力生物醫藥初創公司，以獨創的技術服務換取股權（EFS）的商業模式，解決未滿足的臨床需求。

SOURCE Viva Biotech