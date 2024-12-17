富士山清水港遊覽船於靜岡縣清水港推出美食之旅 品味當地美食、感受精湛工藝、欣賞表演藝術等

- 清水港以金槍魚為特色的美食文化體驗之旅報告 -

日本清水2024年12月17日 /美通社/ -- 總部位於日本中部靜岡縣的Mt. Fuji Shimizu Port Cruise Ltd.(富士山清水港遊覽船)，提供往返清水港的各種客輪服務，現推出旅遊套餐服務。該套餐包含乘坐「Ocean Princess」號帆船（眾多名人都曾乘坐過）夜遊，並讓遊客體驗清水市引以為傲的傳統技藝與藝術，以及品嘗當地美食。為期一天的旅程包括筷子製作工坊、金槍魚冷庫參觀之旅、壽司製作課程，以及晚間享用金槍魚大餐的遊輪之旅。

該公司於11月30日（週六）為該套餐產品組織了一次體驗之旅，邀請了來自旅遊業和大眾媒體的28人參加。

圖片：清水藝妓（職業女藝人）在「Ocean Princess」號帆船上表演舞蹈：

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靜岡縣清水區坐擁日本最深的海灣--駿河灣，以及日本最高的山峰、世界文化遺產--富士山。此地距離東京僅僅一小時車程，還以日本年度最大規模的冷凍金槍魚上岸量而聞名。

該公司圍繞美食旅遊的理念策劃了此次旅遊套餐項目，讓遊客體驗清水的美食文化、歷史、傳統藝術與技藝，以及當地產業，並將金槍魚定位為該地區的獨特資源。

因此，該公司正努力在日本及海外推廣該旅遊項目，旨在將清水打造為「海洋之城」這一新旅遊品牌，不斷吸引遊客前來觀光。

--在「駿府匠宿」工作室體驗傳統工作坊--

遊客們參觀了駿府（靜岡市中心的古稱）的「匠宿」（意為「工藝之宿」），體驗製作傳統手工藝品。他們精心打磨塗有漆的筷子，展現出下麵精美的貝紋圖案。

https://takumishuku.jp/

--午餐時間跟壽司師傅學習製作「握壽司」（Nigiri sushi）--

遊客在清水港的S-Pulse夢想廣場商業綜合體內的清水壽司橫丁親手製作壽司。這裡遊人如織，既有來自日本的遊客，也有來自海外的遊客。他們使用的魚有的是在清水港上岸的金槍魚，有的是在駿河灣捕獲的魚。

https://www.dream-plaza.co.jp/shimizu-sushi-yokocho/

--參觀海鮮加工公司的零下50℃金槍魚冷庫--

遊客參觀了專為清水港登陸的金槍魚設置的、溫度保持在零下50℃的冷凍庫。該冷庫由有限會社靜岡中央魚類所有，平時並不對外開放。该公司正迎来其50周年庆典。

https://shizu-chu.com/

--參觀Verkehr博物館，這裡記錄了當地港口自明治時代（1868-1912）以來的發展歷程--

遊客參觀了專門展示船隻的Verkehr博物館和港口，參觀了各種展品，這些展品講述了隨著日本經濟發展而不斷演變的清水港的故事。

https://www.verkehr-museum.jp/

--乘坐有50年歷史的「Ocean Princess」號帆船進行夜遊--

遊客登上了一艘建造於1974年的「Ocean Princess」號帆船進行夜遊，該船曾接待過世界各地的名人。他們觀看了清水藝妓伴隨著三味綫樂曲表演的舞蹈，隨後享用晚餐，晚餐是由自1975年起便在清水經營的餐飲服務商Nasubi-an提供的金槍魚料理，如生魚片和鹽烤金槍魚頸肉(kama)。

https://www.shimizu-cruise.co.jp/reserve/

https://www.geigi.jp/

公司概況

名稱：富士山清水港遊覽船

總部：靜岡縣靜岡市清水區日之出町10-80

船隻數量：9艘（截至2024年12月）

官方網站： https://www.shimizu-cruise.co.jp/

欣賞日落/夜遊，包括包船服務

富士山清水港遊覽船提供清水港獨有的遊船服務，如包船或團體旅遊欣賞日落/夜航，滿足遊客的各種需求。

包船服務，乘坐心儀船隻

--以「Ocean Princess」號為例--

價格：每小時16.5萬日元起（含消費稅，遊覽專用）

可容納人數：80人

每人價格：25000日元起（含消費稅）

最低參加人數：30人

顧客可包租該公司三種船型中的任意一艘，開啟專屬巡航之旅。公司不僅僅會滿足客戶的餐飲需求，還可為驚喜派對及特殊活動定制服務。

如需諮詢，請閱覽以下網站： https://www.shimizu-cruise.co.jp/contact/

--專屬「Ocean Princess」號包船巡遊計劃，欣賞日落/夜景、觀看清水藝妓表演、品嘗金槍魚料理--

價格：每人25000日元（含消費稅）

最低參與人數：30人

在船上，遊客將欣賞到清水藝妓的表演，並享用由餐飲服務商Nasubi-an（自1975年起便在清水經營）提供的金槍魚料理。

推出日期：2024年12月16日（週一）

欲諮詢此次巡遊更多詳情，請造訪以下網站：

https://www.shimizu-cruise.co.jp/contact/

所有圖片：https://kyodonewsprwire.jp/release/202412091344?p=images

SOURCE Mt. Fuji Shimizu Port Cruise Ltd.