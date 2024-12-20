以誠信善待員工為基石 馬光中醫打造幸福醫療職場

提供工作與生活完美平衡

在醫療產業中，工時過長與高壓環境往往是員工流動率高的主因。為此，馬光中醫推行醫療界少見的每日七小時工時制度，有效減輕工作負擔，讓員工享有更多私人時間。馬光中醫還致力於提供舒適的工作環境，明亮優雅的院區設計，不僅讓患者在候診時感到放鬆，也讓員工在日常工作中保持良好心境與高效表現。

彈性職涯發展與轉任升遷機會

馬光中醫非常重視員工職涯發展，提供彈性調任機制。現任人資專員楊詠雯從會議記錄工讀生轉正後，成功請調至人力資源部門。在調職過程中，馬光中醫提供的適應期，讓她能夠在新職位上逐步上手，有效減少適應不良。

另一個例子是瑞隆院與鳳山院的團隊組長劉祈萱，沒有醫療與管理背景，她憑藉內部完善的培訓機制，在不到30歲時便晉升為管理職，負責兩家分院的運營。教育訓練中心班主任王品涵也由診助做起，半年內轉任教育訓練中心，短短兩年內成為教學師資並協助展店，從台南至彰化再到台北，見證了馬光中醫的拓展及自身專業成長。

系統化培訓助力專業成長

馬光中醫的新進員工在入職後會接受為期一個月的帶薪培訓，內容涵蓋理論與實務操作。不同於傳統「師徒制」，馬光中醫採用一對一專屬小老師模式，受訓過的小老師能確保新人得到充分指導，迅速掌握工作技能。此外，馬光中醫也鼓勵員工參與外部培訓並給予補助。內部還定期舉辦講座與讀書會，邀請外部專家分享行業知識，幫助員工提升專業能力與管理技巧。

傾聽員工聲音的決策模式

馬光中醫傾聽員工心聲，強調「由下而上」的決策方式。擔任診助的吳佩容表示，大到制定重要政策，小至決定尾牙地點，都會廣泛徵求員工意見。例如，針對周六晚是否休診，全體員工皆參與投票，最終反映了多數員工的意願，開放的決策模式讓員工感到備受重視。

快樂員工：確保企業永續發展

馬光中醫的成功不僅來自於醫療技術的專業，更源於對員工的誠信與善待。執行長黃福祥強調：「醫療產業的升級不僅需要專業技術，更需要從患者與員工的角度出發，構建一個兼具溫度與效率的組織文化，唯有快樂的員工，才能為企業創造長遠的發展與穩定的成長。」

SOURCE 馬光中醫