國立臺北大學攜手鎧應科技與研華 共創智慧校園新標竿

量身打造的智慧校園解決方案

鎧應科技的客製化整合，實現了數據即時同步、自動化課表更新以及反色標註等創新顯示功能，確保關鍵資訊清晰可見。搭配研華低功耗電子紙面板，系統提供了傳統液晶顯示屏的可持續替代方案，大幅降低能源消耗，同時提升使用者體驗。

這次合作充分展現了鎧應科技針對客戶需求，從數位看板到進階設備整合，提供量身訂製解決方案的承諾。

助力教育未來

電子紙課表系統的部署，不僅提升了校園運營效率，更鞏固了國立臺北大學實現智慧校園可持續發展的願景。透過最小化能耗和優化資源分配，該校展現了 ESG 驅動創新中的領導力。

攜手鎧應科技 開啟創新之旅

作為客製化數位看板及設備整合領域的專家，鎧應科技邀請各教育機構與企業探索專屬解決方案，以滿足獨特的運營需求。無論是電子紙系統整合、數位看板應用或其他尖端設備，鎧應科技都能提供可靠且創新的成果。

立即聯繫我們，了解如何革新您的運營模式，推動可持續創新！

SOURCE 鎧應科技