國立臺北大學攜手鎧應科技與研華 共創智慧校園新標竿

新聞提供者鎧應科技
24 12月, 2024, 13:46 CST
台北2024年12月24日 /美通社/ -- 國立臺北大學成功導入尖端電子紙課表系統，重新定義智慧校園的創新標準！這項突破性解決方案由鎧應科技與研華共同開發，徹底革新了校園管理、教學效率以及環境責任。
電子紙課表系統專為應對教室課表頻繁更新而設計，並將可持續發展的理念融入其中。該系統無縫整合校方現有系統，結合鎧應科技在數位看板領域的專業技術與研華最先進的硬體設備，完美呈現運營效率與 ESG 目標的實現。
量身打造的智慧校園解決方案
鎧應科技的客製化整合，實現了數據即時同步、自動化課表更新以及反色標註等創新顯示功能，確保關鍵資訊清晰可見。搭配研華低功耗電子紙面板，系統提供了傳統液晶顯示屏的可持續替代方案，大幅降低能源消耗，同時提升使用者體驗。
這次合作充分展現了鎧應科技針對客戶需求，從數位看板到進階設備整合，提供量身訂製解決方案的承諾。
助力教育未來
電子紙課表系統的部署，不僅提升了校園運營效率，更鞏固了國立臺北大學實現智慧校園可持續發展的願景。透過最小化能耗和優化資源分配，該校展現了 ESG 驅動創新中的領導力。
攜手鎧應科技 開啟創新之旅
作為客製化數位看板及設備整合領域的專家，鎧應科技邀請各教育機構與企業探索專屬解決方案，以滿足獨特的運營需求。無論是電子紙系統整合、數位看板應用或其他尖端設備，鎧應科技都能提供可靠且創新的成果。
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SOURCE 鎧應科技
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